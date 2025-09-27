“TWICE・ジヒョと熱愛”報道の金メダリストが世界1位男性スキンケアブランドの韓国モデルに | RBB TODAY

17年連続で世界1位、韓国でも1位を誇る男性スキンケアブランド・ビオテルム（BIOTHERM）が、男性のためのオールインワン製品「The Drop Collection アクアパワー オールインワン セット」を発売し、アスリートのユン・ソンビンをモデルに起用した新キャンペーンを公開した。

今回の「The Drop Collection」キャンペーンでは、ユン・ソンビンの圧倒的なフィジカルと鋭い眼差しが、1本で男性のパフォーマンスを完成させる「The Drop Collection アクアパワー オールインワン セット」の高い機能性と融合し、力強いシナジーを生み出している。

高機能スキンケアブランドとして“肌のパフォーマンス”を追求するビオテルムが提案するThe Drop Collectionは、「アクアパワー オールインワン」「アクアパワー オールインワン スティック」に加え、「アクアフィットネス シャワージェル」「スポーツボトル」の計4点で構成されている。

（写真＝ビオテルム）ユン・ソンビン

モデルに起用されたユン・ソンビンは、2018年平昌（ピョンチャン）五輪でアジア人として初めて男子スケルトン金メダルを獲得し、“アイアンマン”の異名で知られるトップアスリート。昨年には人気ガールズグループTWICEのジヒョとの熱愛が報じられたことでも話題を集めた。

