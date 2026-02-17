「財産を一銭たりとも相続させるつもりはない」と書き残すも認知症扱いされ…出演映画377本の韓国大女優、12周忌 | RBB TODAY

韓国映画界を代表した名女優、故ファン・ジョンスンさんがこの世を去ってから12年が過ぎた。

いまもなお、その生涯と“最期に残した言葉”が静かな注目を集めている。

【写真】2026年に入って40日余りで俳優4人が死去…沈痛ムード

ファン・ジョンスンさんは2014年2月17日、認知症および持病のため88歳で死去した。

1925年8月20日、京畿道で生まれた彼女は、1960～70年代の韓国映画界を代表する“母親役”として、国民から深い愛情を受けた存在だ。

韓国映画データベース（KMDb）によると、ファン・ジョンスンさんは実に377本もの映画に出演。1941年、ホ・ヨン監督の映画『あなたと私』でデビューし、『パシ』（1949年）、『女性日記』（1949年）などを通じて主演級俳優へと成長した。

1957年にはイ・ガンチョン監督の『愛』で第1回韓国映画評論家協会賞の最優秀女優賞を受賞し、女優としての存在感を強く刻みつけた。

（写真提供＝OSEN）ファン・ジョンスンさん

1960年代に入ると、『パクさん』（1960年）、『荷馬車』（1961年）、『金薬局の娘たち』（1963年）、『クルビ』（1963年）などで、優しさと厳しさを併せ持つ母親役を演じ、「国民の母」としての地位を確立した。特に1967年の『八道江山』を皮切りにした連作シリーズは、時代を象徴する“母のイメージ”としてファン・ジョンスンさんを印象づけた代表作とされている。

しかし、彼女の演技は常に温厚な母親像にとどまっていたわけではない。『肉体の告白』（1964年）ではカリスマ性あふれるマダム役を、『ミン嫁』（1965年）では冷酷な姑役を演じるなど、幅広い演技の振れ幅を証明した。表現力豊かな演技と外向的なエネルギーで、同時代の俳優たちとは一線を画す個性を築いたと評価されている。

1970年代以降、映画産業が低迷期に入ると、活動の場をテレビドラマや舞台へと広げた。KBSドラマ『普通の人々』で見せた洗練された“現代的なおばあさん”役は、彼女にとってもう一つの全盛期となった。

ファン・ジョンスンさんの死後、翌月には生前に残された文書の内容が公開され、遺産をめぐる争いが注目を集めた。ソウル・三清洞にある80億ウォン（約8億円）台の住宅をめぐり、相続争いが起きたのだ。

2014年3月に放送されたMBCの時事番組『リアルストーリー・ヌン』では、故人による文書（姪孫が公開）が紹介され、「これまで私が犠牲になってあなたたちを支えてきたことで十分だ。私の財産を一銭たりとも相続させるつもりはない。小遣いを一度ももらったこともないし、年に2～3回食事をごちそうされたことがすべてなので、裏切られた思いと人生の虚しさを感じる」と記されていた。

（画像＝MBC）『リアルストーリー・ヌン』

しかし、継子は「故人は認知症を患っていたため、内容をそのまま信じることはできない」と反論していた。

このように、故人の養子3人が文書をめぐって対立する一方で、制作陣は、ファン・ジョンスンさんが数十年にわたり若手俳優のための奨学会を運営していた事実も明らかにした。

実際に彼女はソウル芸術大学の理事を務め、「ファン・ジョンスン奨学会」を設立。後進を支援し、俳優である以前に教育者、そして先輩としても大きな足跡を残している。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優

■偶然とは思えない？ 急逝した韓国俳優、前日に残した“謎の言葉”に広がる解釈「逆から読むと…」

■死後に5歳上未婚男性と“冥婚”…恋人宅のトイレで発見、26歳で息を引き取った韓国女優