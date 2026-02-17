「彼氏がガールズグループのメンバーと外泊」アイドルの恋愛事情はドロドロ？元K-POPアイドルの衝撃告白 | RBB TODAY

ガールズグループLovelyz出身のイ・ミジュが、衝撃的な恋愛エピソードを明かした。

イ・ミジュは2月16日に韓国で放送されたSBSバラエティ番組『アニ・クンデ・チンチャ』（原題）に出演した。

この日、3対3の合コンというコンセプトに没入したイ・ミジュは、積極的なアピールと軽快なトークで存在感を発揮。登場からときめきを誘うビジュアルと高いテンションで視線を集めた。

合コンの過程では、1994年生まれの同い年であるEXOのカイと意気投合し、『Growl』に合わせてカップルダンスを披露。「外見は見ない」と語りながらも甘い雰囲気を漂わせ、スタジオの笑いを誘った。

（画像＝SBS）イ・ミジュ

さらに、赤裸々な恋愛トークも展開。イ・ミジュは「クリスマスに会えなかった彼氏が、ガールズグループのメンバーを呼び出して出かけ、翌日まで帰ってこなかった」と衝撃のエピソードを告白した。また、知人の元彼の浮気を本人に知らせたという“義理堅い一面”も明かし、驚きと感動を同時に与えた。

なお、イ・ミジュは音楽、バラエティ、ラジオ、ウェブコンテンツなど多方面で活躍中。昨年は音楽レーベルAOMG 2.0のリブランディングプロジェクト「Make It New」の中心メンバーとして電撃合流し、活動の幅をさらに広げている。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ミジュ プロフィール

1994年9月23日生まれ。2014年にガールズグループLOVELYZのメンバーとしてデビューし、メインダンサー兼サブボーカルを務めた。7年後の2021年11月、グループは専属契約の終了とともに解散。その後は持ち前の愛嬌とユーモアセンスを生かし、数多くのバラエティ番組に出演するなど、タレントとして多方面で活躍している。2023年5月には初のソロシングル『Movie Star』をリリース。2024年4月、3歳年下の韓国代表GKソン・ボムグンとの交際を公表したが、2025年1月に破局した。

