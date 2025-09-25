 「HUNTER×HUNTER」シズクの破れ衣装を再現した美女レイヤーを発見！ | RBB TODAY
「HUNTER×HUNTER」シズクの破れ衣装を再現した美女レイヤーを発見！

シズク=ムラサキ「HUNTER×HUNTER」／たけさん（X：@edachuucos）
日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット106」が2025年8月16、17日、東京ビッグサイトで開催されました。


今回東1−3ホールが工事のため使用できず、参加サークル数は前回よりも減少しましたが、それでも会場には2日間で約25万人が来場。参加者はそれぞれお目当てサークルの新刊や企業物販、コミケならではのバラエティ溢れるコスプレなどを楽しんでいました。会場に設けられたコスプレエリアには、ゲームからアニメ、VTuberなどあらゆるジャンルから、新旧コンテンツのコスプレが勢揃いしました。


本稿では「HUNTER×HUNTER」シズク=ムラサキのコスプレでイベントに参加したたけさん（X：@edachuucos）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。パイク戦での衣装が破れるシーンをチョイスしたこだわりのコスプレはうっかりすると見逃してしまいそうです。自作の「デメちゃん」の力作ぶりも見逃せません。

シズク=ムラサキ「HUNTER×HUNTER」／たけさん（X：@edachuucos

撮影：tama（X：@tama_0811_）


【コスプレ】「HUNTER×HUNTER」シズクの破れ衣装を再現した美女レイヤーを発見！これはもう「オレでなきゃ見逃しちゃうね」【写真8枚】

《tama@INSIDE》

