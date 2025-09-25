「HUNTER×HUNTER」シズクの破れ衣装を再現した美女レイヤーを発見！ | RBB TODAY

日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット106」が2025年8月16、17日、東京ビッグサイトで開催されました。
【コスプレ】スタイル抜群なレースクイーンのボルチモア、夏衣装ドロシーやノエル団長まで「コミケ106」美女レイヤー10選【写真】 | インサイド
8月16、17日開催の「コミックマーケット106」、厳選した一般参加美女レイヤーフォトレポートでお届けします。
https://www.inside-games.jp/article/2025/08/19/170683.html続きを読む »
今回東1−3ホールが工事のため使用できず、参加サークル数は前回よりも減少しましたが、それでも会場には2日間で約25万人が来場。参加者はそれぞれお目当てサークルの新刊や企業物販、コミケならではのバラエティ溢れるコスプレなどを楽しんでいました。会場に設けられたコスプレエリアには、ゲームからアニメ、VTuberなどあらゆるジャンルから、新旧コンテンツのコスプレが勢揃いしました。
【コスプレ】チアガールや夏衣装に身を包んだキャラが勢ぞろい！ゲームもアニメも熱々な「コミケ106」美女レイヤー9選【写真40枚】 | インサイド
8月16、17日開催の「コミックマーケット106」、厳選した一般参加美女レイヤーフォトレポートでお届けします。
https://www.inside-games.jp/article/2025/08/22/170796.html続きを読む »
本稿では「HUNTER×HUNTER」シズク=ムラサキのコスプレでイベントに参加したたけさん（X：@edachuucos）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。パイク戦での衣装が破れるシーンをチョイスしたこだわりのコスプレはうっかりすると見逃してしまいそうです。自作の「デメちゃん」の力作ぶりも見逃せません。
シズク=ムラサキ「HUNTER×HUNTER」／たけさん（X：@edachuucos）
撮影：tama（X：@tama_0811_）