ダイアン津田、TBS金曜ドラマ初出演！『フェイクマミー』で主演・波瑠に寄り添う転職エージェント役に挑戦 | RBB TODAY

10月10日よる10時から放送される金曜ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏がTBS金曜ドラマ初出演する。

同作は波瑠と川栄李奈のダブル主演で、正反対の人生を歩んできた2人の女性が「母親なりすまし」という禁断の契約を結ぶことから始まるファミリークライム・エンターテインメントだ。

同作で津田が演じるのは、波瑠演じる花村薫を担当する転職エージェント・野口俊彰役。転職活動苦戦中の薫に寄り添い、真摯にサポートする役どころだ。物語の序盤から登場し、終盤に向けてその存在がどのように影響していくのかが注目される。

初日の撮影を終えた津田は「全方向から撮られました（笑）」とユーモアたっぷりにコメント。初共演となる波瑠からは「長いセリフも完璧でした！」と演技力を絶賛される場面もあった。バラエティ番組で見せる軽妙なトークとは一味違う津田の俳優としての新たな一面や、波瑠との掛け合いのシーンにも注目が集まる。