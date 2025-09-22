岡崎紗絵、20代最後の写真集発売に喜び!「大人になった私も見てほしい」 | RBB TODAY

俳優でモデルの岡崎紗絵が20日、『岡崎紗絵 2nd写真集 Lupinus（ルピナス）』（宝島社）発売記念イベントを都内にて開催し、囲み取材を行った。

岡崎の20代最後となる同写真集は、グアムの青く澄み渡る海や夕日を背景に撮影を敢行。自然を愛する岡崎の透明感あふれる姿や、部屋着やヘルシーな水着姿、大人っぽいドレス姿など、さまざまな魅力を凝縮した一冊になっている。

岡崎は写真集発売について「20代最後は大きな節目ですし、20代に経験してもらってきたものや感情を作品として残せたらと思っていたので、思いの詰まった作品ができて嬉しいです」と喜びのコメント。「グアムは海もきれいで神秘的な写真も撮っていただきました。今まで元気とか笑顔とか、そういうイメージを持っていただくことが多かったのですが、30歳手前の大人になった私も見てほしいです」と呼び掛けた。

写真集のタイトル「ルピナス」については、「私の誕生日の誕生花の名前です。ルピナスは荒れた土地でも養分を吸収して、たくましく花を咲かせるという特徴があるのですが、私が20代にたくさん経験させていただいて、いろんな感情をもらったこととリンクしているなと思いました」と説明。

「ルピナス」の花言葉“幸せ”にちなみ、「最近幸せを感じたことは?」と聞かれると「ちょっと前にプライベートで宮古島に行けたのが、すごく楽しかったです。プライベートで海に入ってシュノーケリングして、お魚ちゃんたちと戯れた時間が幸せでした」とエピソードを披露した。

また、お気に入りのカットに「海の前に咲いていた赤い花の前で撮った一枚」を選ぶと「縦に配置された写真にダイナミックさもありますし、お花と緑のコントラストが良くてお気に入りです」とコメント。

写真集に向けて食事制限やボディ作りに励んだことも明かし「撮影が終了したときに、チームの皆さんと打ち上げをしたときのビールが本当においしくて…。忘れられないです」と思い出話も披露した。

11月に30歳の誕生日を迎える岡崎。「20代最後にやりたいことは?」と聞かれると「海外に行きたいです。ヨーロッパに行って素敵な建造物を見てみたいです」と回答。30代の抱負については「20代とは違う扉を開くような感覚があるので、周りを巻き込んで引っ張れる責任感のある人になりたいです。アニメをよく見るので声のお仕事もしてみたいです」と意欲を語った。