チョコプラ松尾駿、“丸刈り謝罪”パフォーマンスに「ただの散髪」の声 | RBB TODAY

 チョコプラ松尾駿、"丸刈り謝罪"パフォーマンスに「ただの散髪」の声
チョコプラ松尾駿、“丸刈り謝罪”パフォーマンスに「ただの散髪」の声

松尾駿【写真：竹内みちまろ】
  • 松尾駿【写真：竹内みちまろ】

　お笑いコンビ・チョコレートプラネットの公式YouTubeチャンネル『チョコレートプラネット チャンネル』が9月18日に更新。松尾駿が放った「素人はSNSをやるな」という発言についての謝罪動画をめぐり、ネットではさまざまな反応が寄せられている。

　問題の発言は、10日に公開された動画で、アインシュタイン・稲田直樹のインスタグラム不正アクセス事件に触れる中で松尾が「芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって」と述べたもの。これを受けてネット上で炎上していた。18日の動画では、最後に松尾と相方の長田庄平が“謝意を示す”として、バリカンで丸刈りにした。

　動画を視聴したファンからは、「謝罪動画出して真摯に対応してくれてよかった」「これからも頑張りー」「また頑張ってください」「最高に芸人してて好き」など、前向きに受け止める声が上がった。一方で、「謝罪する気なんかないよ」「反省してなさそうに見える」「反省しとる事にはならんやろ」といった批判も少なくない。バリカンで丸刈りにする最中には、松尾の口角が上がっているようにも見えたという意見もあり「長田さんは完全に面白でやってるし松尾さん笑ってるよね」「笑ってるし」「松尾は笑いガマンすらできてへん」などの反応も寄せられた。

　さらに、もともと短髪の松尾は丸刈り後の髪型の変化がほぼなく、長田の髪型のほうが変化が大きいことから「松尾ただの散髪やん」「ほぼ坊主の松尾はほぼ無傷」「もとから坊主みたいな髪型だから、損したの長田だけになるやん」といった声も寄せられている。

※チョコレートプラネットの謝罪動画（チョコレートプラネットの公式YouTubeチャンネルより）


(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
《平木昌宏》

