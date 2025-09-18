元日向坂46・佐々木美玲、仕事がうまくいかず涙…齊藤京子の“気遣い”にスタジオ「カッコいい」 | RBB TODAY

17日に放送された、くりぃむしちゅー・上田晋也がMCを務める番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に元日向坂46の佐々木美玲が出演。アイドル時代、齊藤京子からの気遣いエピソードにスタジオから拍手が湧き起こる場面があった。

この日、番組内では“ロマンチストすぎる女子vsドライすぎる女子”をテーマにトークが展開。番組MCの上田が佐々木に「キュンとしたことがあるか？」と問うと、佐々木は「お仕事が上手くいかなくて車の中で、1人でシクシク泣いていた時があったんですけど」と、仕事がうまくいかずに涙した場面を説明。続けて「やっぱり気づかれたくなかったので1人で静かに泣いていたら、前に座っていた（元日向坂46）齊藤京子が、後ろを見ずにティッシュだけを差し出してくれて」と、同期・齊藤のエピソードを披露。この話に、スタジオからは「かっこいい！」と拍手が起こった。

佐々木は車を降りた後に“ありがとう”と感謝を伝えると、齊藤はうなずいただけでそのまま帰っていったと明かした。スタジオからは感心の声が上がり、佐々木は「忘れられないです」としみじみ語った。タレントのYOUも共感しながら「ちょっと付き合いたい」とコメントすると、スタジオは笑いに包まれた。