ファン暴行“傍観”事件から約1年、Jessiがダイナマイトボディを鍛える近況公開　豊胸公表でも話題【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手Jessi（ジェシー）の近況が話題だ。

9月16日、Jessiは自身のインスタグラムを更新。「モチベーションマンデー。運ではなく限界を超えろ。渇きの罠は木曜日だけにあるのではない。あなたはいつでも手にすることができる」というメッセージとともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、韓国のジムでトレーニングに励むJessiの姿が映っている。タトゥーの入った背中を見せ、ボディラインが際立つウェア姿でエクササイズに集中する姿が注目を集めた。健康的で引き締まったスタイルをアピールし、健在ぶりを示した形だ。

Jessiは昨年、“ファン暴行傍観”事件で大きな論争に巻き込まれた。2023年9月29日、ソウル・江南区狎鴎亭洞（カンナムグ・アプクジョンドン）でファンと遭遇し、写真撮影を求められた際、彼女の同行者がそのファンを暴行。Jessi本人はその場を立ち去ったことから、「暴行を黙認した」との批判を浴びた。事件後、被害者やネットユーザーから告訴・告発され、警察に被疑者として呼ばれたが、Jessiは「加害者とは当日に初めて会った」と主張。最終的に警察は「犯人隠避・逃走ほう助の罪を問うのは難しい」と判断し、不送致処分となった。

（写真＝Jessi Instagram）

一方で、同行者のラッパー、コアラは暴行容疑で送検されたほか、ともに暴行して海外へ逃走した外国人Aはインターポールに指名手配された。

Jessiはこの騒動後、所属事務所との専属契約を終了。「何千回、何万回も後悔した。あの時に戻れるなら本当に戻りたい。今からでも過ちを正し、被害者の方が回復できるよう努力したい」と謝罪を表明していた。その後、独立レーベル「UNNI COMPANY」を設立し、ソロアーティストとして活動を続けている。

◇Jessi（ジェシー） プロフィール

1988年12月17日生まれ。ニューヨーク出身の韓国系アメリカ人。本名はジェシカ・ヒョンジュ・ホで、韓国名はホ・ヒョンジュ。2003年に15歳で単身渡韓し、2005年12月に「Jessica H.O」としてソロデビュー。2006年にはヒップホップグループUPTOWNのメンバーとしても一時活動した。2014年に活動名を現在の「Jessi」に変更し、ヒップホップグループ「Lucky J」の一員として2016年まで活動。以降はソロ歌手として活動を行っており、2019～2022年には歌手PSYが設立した芸能事務所P NATION、23～24年には歌手パク・ジェボムが設立した芸能事務所MORE VISIONに在籍した。過去に豊胸を公表したことでも知られる。

