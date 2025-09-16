TWICE・サナ、“ブラトップ姿”で魅せたメリハリ体型に視線集中！「色気やばい」「女子の憧れ」【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのサナが圧巻のスタイルを披露した。

サナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Find me at the @alo Wellness Club.」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、アンバサダーを務めるワークアウトウェアブランド「Alo（アロー）」のブラトップとレギンスを着用したサナの姿が収められている。

食事を楽しむカットでは、優雅な雰囲気と透明感あふれる美貌で視線を釘付けに。さらにジムでのトレーニングカットでは、集中した眼差しとメリハリのある引き締まったプロポーションで見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「合トレしない？」「色気やばい」「女子の憧れ体型」「大優勝」といった熱いコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEは、9月16日と17日に東京ドームでワールドツアーの日本公演「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN」を開催する。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

■【写真】Tシャツめくり…サナ、大胆ランジェリー風衣装

■【写真】ミナ、衝撃の全身網タイツ

■【写真】モモ、「ギリ見えない」水着ショット