筋肉がスゴイ…韓国ゲイタレントも大絶賛の俳優チュ・ヨンウ、スーツの下に隠された圧巻の肉体美！【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優チュ・ヨンウが圧倒的な肉体美を披露した。

チュ・ヨンウは最近、自身のインスタグラムを更新し、「TOM FORD BEAUTY（トムフォード ビューティー）」の撮影カットとビハインドカットを公開した。

公開された写真でチュ・ヨンウは、洗練されたスーツ姿でシックな雰囲気を漂わせている。特に香水と花を取り入れた演出は、彼の柔らかく優雅なムードと相まって視線を奪う。また、オフショットでは浮き上がった筋肉が露わになり、圧巻の肉体美でファンを魅了した。

（写真＝チュ・ヨンウInstagram）

なお、チュ・ヨンウは9月6日、ソウル・KBSアリーナで初のアジアファンミーティングツアー「2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR ‘Who (is) Choo?’ in SEOUL」を開催。今回のツアーはデビュー後初となる大規模アジアファンミーティングツアーで、今後バンコク、台北、大阪、東京へと続いていく予定だ。

◇チュ・ヨンウ プロフィール

1999年6月5日生まれ。父親と母親は元トップモデルのチュ・スンイルとカン・ソンジン。187cmという高身長と小さな顔は親譲りだ。 高校2年生の時に、JYPエンターテインメントからスカウトされたが、両親から「アイドルするには歳をとりすぎてダメだ」と言われ、演技の道に進む。元々は元々将来の夢は生命工学研究者。2021年、ウェブドラマ『You make me Dance』で主演に抜擢され、俳優デビュー。その後、ドラマ『警察授業』『トキメク☆君との未来図』『田舎町ダイアリーズ』などに出演。そして時代劇『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』（2024）とNetflix『トラウマコード』（2025）で知名度を一気にあげた。涼しげな一重の瞳が特徴で、「目の大きさが違うのが魅力」と明かしている。

