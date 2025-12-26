“豊川悦司のめい”が所属するK-POPグループMADEIN、韓国メンバー全員が「脱退の見通し」と報道 | RBB TODAY

俳優の豊川悦司の“めい”であるセリナが所属していることで知られるガールズグループMADEIN（メイディン）の韓国出身メンバーたちが全員、グループを脱退する見通しと報じられた。

12月26日、ある韓国メディアによると、MADEINの韓国出身メンバーであるスヘとイェソがグループ脱退をめぐり、所属事務所と最終調整を行っているという。

そもそもMADEINは、マシロ、ミユ、セリナ、ナゴミの日本出身メンバー4人と、イェソ、スヘ、ガウンの韓国出身メンバー3人で結成されたガールズグループだ。2024年9月にデビューしている。

しかし、ガウンがデビュー2カ月後の11月にグループを脱退。当初は「健康上の理由」とされていたが、今年4月に入り、所属事務所143エンターテインメントの代表であるイ氏を相手取り、強制わいせつの疑惑を提起した。イ氏側は疑惑を否定している。

（写真提供＝OSEN）脱退の見通しと報じられたスヘ（左）とイェソ

こうして6人組となったMADEINだが、アルバム活動は今年2月にリリースされた『MADEIN FOREVER』を最後に止まっている。強制わいせつ疑惑のなかで、5月にはスヘが活動中断を発表。所属事務所は「個人的な事情により当分の間、休養を取ることにした」と伝えた。

韓国出身メンバーが立て続けにグループ脱退、活動中断となった影響か、7月には日本デビューの「大幅な見直し」が発表される事態となった。

MADEINは現在、8月に日本出身メンバー4人で構成されたユニット「MADEIN S」のみが活動を続けている状況だ。

（写真提供＝143エンターテインメント）MADEIN S

そんななかで、残された2人の韓国出身メンバーまでもグループ脱退の見通しと報じられ、衝撃が広がっている。

◇MADEIN プロフィール

マシロ、ミユ、セリナ、ナゴミの日本人メンバー4人と、イェソ、スヘ、ガウンの韓国人メンバー3人で結成されたガールズグループ。Kep1er出身のマシロとイェソをはじめ、LIMELIGHTとしてデビューしたミユ、スヘ、ガウン、オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に参加していたセリナとナゴミなど、デビュー前から知名度のあるメンバーで構成された。グループ名には、ファンの愛で作られたという意味が込められており、「WE MADE IN U」から。2024年9月3日、EPアルバム『サンスン（SANG SEUNG）』でデビューした。同年11月、ガウンが健康上の理由でグループを脱退した。

