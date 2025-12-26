「8人のはずが1人いない」Stray Kidsコラボパッケージにまさかの“人数ミス”…ファン抗議でメーカーが謝罪 | RBB TODAY

カナダで販売されたお菓子「ペペロ」をめぐり、ボーイズグループStray Kidsのファンが怒りを示している。

Stray Kidsは8人組だが、コラボしたパッケージからメンバー1人が抜け落ちていたのだ。

最近、オンライン上では、カナダの一部店舗で流通した「ペペロ×Stray Kids」コラボパッケージを撮った写真が話題を集めている。写っているのは7人だけで、メンバーのハンの姿がないのだ。

ファンが公開した写真では、ペペロのパッケージにStray Kidsのバンチャン、リノ、チャンビン、ヒョンジン、フィリックス、スンミン、アイエンがポーズを取っている様子が写っていた。

これを受け、STAY（Stray Kidsファン）たちはX（旧ツイッター）を通じて、「ペペロはハン・ジソン（ハンの本名）を尊重せよ」というハッシュタグを付け、ロッテウェルフードに対して強く抗議した。

ファンは、ハンをパッケージから除外した理由の説明、さらに7人のみが表記された製品の回収、パッケージの修正を求めた。

ロッテウェルフード側は、ファンの反応を受けて直ちに対応し、「カナダ地域で12月から販売しているペペロ×Stray Kidsパッケージのデザインから、ハンさんのイメージが抜け落ちていることを、12月21日（日）21時1分ごろに確認した」と明らかにした。

続けて、「確認後すぐに、ハンさんに心からお詫びをお伝えした。何よりも、この件によって傷ついたファンの皆さまに深くお詫び申し上げる」とし、「製品を購入したファンの皆さまへの追加案内については、改めて告知する」と説明した。

さらに「ハンさんとファンの皆さまに不便と混乱をおかけした点について、重ねてお詫び申し上げる」と頭を下げた。

ロッテウェルフードは謝罪したが、一部のファンは「すでに流通しているパッケージの改修など、具体的な措置に対する言及がなかった」と指摘しており、事態はなお収束していない。

なお、Stray Kidsはペペロのグローバルアンバサダーとして活動中だ。

