 朝ドラ『風、薫る』が栃木でクランクイン！主演・見上愛が着物姿で初撮影 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

朝ドラ『風、薫る』が栃木でクランクイン！主演・見上愛が着物姿で初撮影

エンタメ その他
注目記事
2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK
  • 2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK
  • 2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK
  • 2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK
  • 2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK
  • 2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK

上坂樹里、朝ドラヒロイン抜擢に涙…“もうひとりの主人公”三上愛は「楽しみましょうね」と笑顔 | RBB TODAY
画像
2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』は二人の女性が主人公だ。1月には、主役・一ノ瀬りんを見上愛が演じることが明かされていたが、3日、NHKで行われた主演発表会見では、もう一人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じると発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/03/231029.html続きを読む »

主演は見上愛！ 2026年度前期の朝ドラ『風、薫る』が制作決定 | RBB TODAY
画像
2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る』の制作が決定。見上愛が主演を務めることも発表され、記者会見が行われた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/24/226106.html続きを読む »

　14日、NHK2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』の撮影が栃木県でクランクインした。主人公・一ノ瀬りんを演じる見上愛も初日から撮影に参加し、自然あふれる那須で家族や幼なじみと過ごすシーンを中心に撮影がスタートした。

2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK

　同作は物語は明治18年、日本で初めて看護婦の養成所が誕生したことを皮切りに展開。主人公のりんと大家直美は運命に誘われるように養成所に入所し、手探りで始まった看護教育を受けながら「看護とは何か？」「患者と向き合うとはどういうことか？」という問いに向き合っていく。やがてコレラや赤痢などの疫病が全国的に猛威を振るい始める中、一度は離れ離れになった二人が再び手を取り、疫病という大敵に立ち向かっていく姿を描く。

2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK

　見上は「いよいよ始まったんだなという思いです。雨が降っても皆さんすごく生き生きと仕事をして、温かい現場を作ろうとしてくださるので、ものすごく撮影が楽しいです。きょうはお祭りのすごくにぎやかなシーンで、お天気も味方してくれて。ここはみんながあたたかく幸せな場面になるので、そういうシーンをとれたんじゃないか なと思います。色んな稽古を積み重ねていく中で少しずつりんというものが出来上がっていくと思いますし、脚本が示しているりん像を皆さんと少しずつ歩み寄りながら表現していけたらと思っています。」とコメント。

2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK
2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』©NHK

　制作統括の松園武大氏は「連続テレビ小説『風、薫る』、栃木で無事にクランクインを迎えました。栃木ロケでは天候に悩まされていますが、クランクイン初日は奇跡的に晴れて、チーム全員が「ここから1年頑張ろう」と気持ちをひとつにできたスタートでした。本日の大雄寺での撮影も、この空間が持つ力みたいなものをお借りして、また50名近くの地元のエキストラの方々が参加してくださり、とても熱気に満ちた一日になりました。この地域の自然や人柄などの魅力を、我々のできる最大限のパフォーマンスで伝えていきたいと思っています」と振り返った。


衝動
￥2,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
偽りのないhappy end

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Maybe! vol.12 (小学館セレクトムック)
￥880
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

NHK（日本放送協会）

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top