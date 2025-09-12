アンジャッシュ渡部、“5年前の騒動”の謝罪会見をやり直す！千鳥ノブ「奥様はまだ腸が煮えくり返ってる」 | RBB TODAY

9月14日（日）夜11時より、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組「チャンスの時間」#329（ABEMA）が放送される。今回は、アンジャッシュの渡部建が5年前にタイムリープして謝罪会見に再挑戦する緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そう SP」が放送される。

『チャンスの時間』（C）AbemaTV,Inc.

企画のきっかけは、7月に放送された地上波特番に渡部の妻・佐々木希が出演した際、「まだ許してはいない」と語ったことで再び注目を集めた事態。騒動から5年が経ち、番組では準レギュラー級の出演を重ねてきた渡部に、この厳しい現実が突きつけられた。千鳥のノブは「もう許されてるものだと思っていじってたら、奥様はまだ腸が煮えくり返ってる」と、大悟も「これは大きな勘違いやったかもしれない」と困惑を示した。

『チャンスの時間』（C）AbemaTV,Inc.

スタジオには、渡部の会見をリアルタイムで「最初から2時間フルで観た」と語る元AKB48でタレントの柏木由紀がゲストとして登場。さらにお笑いコンビ・インパルスの板倉俊之、ピン芸人のみなみかわが見届け人として参加し、渡部の挑戦を見守る。

『チャンスの時間』（C）AbemaTV,Inc.

『チャンスの時間』（C）AbemaTV,Inc.

会見会場に向かった渡部は、まず「自分なりに『もう1回やり直せるならこうしたかった』をやりましょう」とアドバイスを受けて謝罪会見のやり直しに挑戦。しかし一言目でまさかの失態を犯してしまう展開に。タイムリープを繰り返すうち、千鳥や見届け人たちのアドバイスを受けて徐々に吹っ切れていく渡部は、記者からの質問に対して開き直った態度を取るなど衝撃の展開を見せる。果たして渡部は歴史を塗り替えることができるのか。