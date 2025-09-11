 兒玉遥、フランスでパスポート盗難被害...号泣しながら「本当にどうしよう」 | RBB TODAY
兒玉遥、フランスでパスポート盗難被害...号泣しながら「本当にどうしよう」

兒玉遥【写真：竹内みちまろ】
　11日、女優の兒玉遥が自身のインスタグラムを更新し、滞在先のフランス・ニースでパスポートの盗難被害に遭ったことを報告した。

　この日、兒玉はパスポート盗難被害直後の様子を収めた動画を投稿。動画の撮影者はモデルの猪鼻ちひろであり、「はるちゃん（兒玉）のパスポートがバックからスラれた模様です」と状況を伝え、兒玉は「警察行かなきゃ。チャックついてたんだよ？斜めがけしてたんだよ」と思い詰めた様子でコメントした。

　警察署へ向かう道中、兒玉は涙を流しながら「本当にどうしよう。私、19日から本のリリースのお仕事があるんで本当に帰らなきゃいけないんです」と説明。猪鼻は兒玉を安心させるように「19日は絶対大丈夫」と励ました。

　兒玉はさらに号泣しながら「やられた！マジでやられた。お願いパスポートだけ返して。お金あげるからパスポートだけ返して！」と感情を爆発させた。猪鼻は、兒玉の落とし物を拾ってくれた人が、実はスリの犯人だったと説明。「落としましたよってて拾ってくれた人が犯人なんだ。信じちゃいけないんだ。善人を疑っちゃめだよとか言っちゃってた」と語った。

　この投稿を受け、ファンからは「はるっぴ大丈夫？どうか無事に帰国できますように。」「一刻も早く再発行出来ますように…無事に帰って来てよ…」「負けるな！はるちゃん！」となどの声が寄せられている。

※兒玉遥 フランスでパスポート盗難被害報告（兒玉遥の公式インスタグラムより）


《アルファ村上》

