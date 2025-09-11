ドラマ『沈黙の艦隊』が“特別版”として地上波初放送決定！反乱逃亡した海江田四郎（大沢たかお）の目的とは | RBB TODAY

フジテレビは、Amazon MGMスタジオ制作のドラマ「沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～」を9月25日（木）・26日（金）の二夜連続で地上波初放送する。

ドラマ「沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～」©2023-2024 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. かわぐちかいじ／講談社

同作品は、かわぐちかいじ氏の累計発行部数3200万部を突破した大ヒットコミック「沈黙の艦隊」を実写映画化した作品。大沢たかおを主演・プロデューサーに迎え、「ハケンアニメ！」で日本アカデミー賞・優秀監督賞を受賞した吉野耕平氏が監督を務めた。大沢たかおが主演、玉木宏と上戸彩が主要キャストとして出演している。

2023年に劇場公開後、2024年にPrime Videoで独占配信され、Amazon MGMスタジオが日本で手掛けた作品で歴代一位の国内視聴数を記録した話題作。日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させ、臨場感あふれる映像体験を実現している。

今回の地上波放送では、Prime Videoで配信している全8話を同放送のために再編集した【特別編】として二夜にわたって放送される。番組最後には最新作「沈黙の艦隊 北極海大海戦」の冒頭映像のテレビ初公開も予定されている。

物語は、日本近海で海上自衛隊の潜水艦が米原潜に衝突し沈没したという報道から始まる。 艦長の海江田四郎（大沢たかお）を含む全76名が死亡との報道に衝撃が走る。

だが実は、乗員は無事生存していた。事故は、日米政府が極秘に建造した高性能原潜「シーバット」に彼らを乗務させるための偽装工作だったのだ。米艦隊所属となった「シーバット」、その艦長に任命されたのが海自一の操艦を誇る海江田であった。ところが、海江田は「シーバット」に核ミサイルを積載し、突如反乱逃亡。 海江田を国家元首とする独立戦闘国家「やまと」を全世界へ宣言した。

「やまと」を核テロリストと認定し、太平洋艦隊を集結させて撃沈を図る米国。米国より先に「やまと」を捕獲すべく追いかける、海自ディーゼル艦「たつなみ」。その艦長である深町（玉木宏）は、過去の海難事故により海江田に並々ならぬ想いを抱いていた……。 大義か、反逆か。日米政府、海上自衛隊、米海軍までをも運命の荒波に呑みこむ、海江田四郎の目的とは。

