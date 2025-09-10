堂本光一の“謎に包まれたプライベート”が明らかに！上田竜也ら後輩たちが目撃した「珍行動」を暴露 | RBB TODAY

「乗るには気合のいる車」堂本光一がフェラーリ愛語る！…映画『フェラーリ』先行上映会に登場 | RBB TODAY
24日、TOHOシネマズ六本木ヒルズで映画『フェラーリ』の先行上映会が開催された。監督は『ヒート』や『インサイダー』で知られるマイケル・マン、主演は『スター・ウォーズ』シリーズで名を馳せたアダム・ドライバー。
超ときめき♡宣伝部、令和の推し活ソング「超最強」がTikTok総再生数10億回を突破！
超ときめき♡宣伝部が、6月25日に神奈川・ラゾーナ川崎プラザで「『超最強』TikTok総再生回数5億回突破記念＆リリースイベント」を開催した。
10日23時に放送される『週刊ナイナイミュージック』（フジテレビ）に、堂本光一と超ときめき♡宣伝部がゲスト出演する。
同番組はナインティナインの岡村隆史と矢部浩之がMCを務め、今最も熱い音楽トレンドに迫る新感覚音楽バラエティーだ。今回の放送では、プライベートが謎に包まれている堂本の素顔が、上田竜也、佐藤勝利（timelesz）、寺西拓人（timelesz）、原嘉孝（timelesz）と、舞台での共演を経て親交の深い事務所の後輩4人からのタレコミで明らかになる。舞台期間中に後輩たちが目撃したの珍行動や衝撃エピソード、舞台期間中に直接言えずずっと根に持っていたクレームも明かされる。
さらに約4年ぶりに発売したソロアルバム『RAISE』のリード曲『The beginning of the world』を披露する。
一方、超ときめき♡宣伝部は「岡村SCOOP」で、“とき宣”をすっぱ抜く。楽屋内で備品紛失事件が発生していた。犯人はメンバーの中にいるということで、犯人をあぶり出すことに。SNS総再生数15億回以上のバズりソング『超最強』もパフォーマンスする。