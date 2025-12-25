「SASUKE」参加で話題の多国籍ボーイズグループNAZE、日本での知名度拡大中！TBSドラマ出演も決定 | RBB TODAY

C9エンターテインメントの新人ボーイズグループNAZE（ネイズ）が、日本のバラエティ番組やイベントに出演し、存在感を示している。

12月23日、7人組多国籍ボーイズグループ。NAZEは東京で開催されたイルミネーションイベント「青の洞窟 SHIBUYA」に参加。続けて、24日に放送されたTBSの人気番組「SASUKE 2025」にも出演し、存在感をアピールした。

「青の洞窟 SHIBUYA」は、今年で8回目を迎える大規模イルミネーションイベントで、渋谷の冬を代表する幻想的な景観が話題を呼び、累計来場者数1500万人を突破するほどの人気を集めている。今年は「青の洞窟 THE SNOWMAN」をテーマに、約900メートルのエリアが青い光に包まれる壮大な演出が展開された。

（写真＝C9エンターテインメント）NAZE（ネイズ）

イベントのステージに立ったNAZEは、来月放送がスタートするドラマ「DREAM STAGE」（TBS）の主題歌『Wanderlust』と星野源の『恋』を甘美な歌声で披露した。また、ドラマ撮影現場の和気あいあいとした雰囲気や裏話も明かし、本放送への期待感をさらに高めた。

「SASUKE」は1997年からTBSで放送されている人気スポーツエンターテインメント番組で、さまざまな職業の100人の挑戦者が、全4ステージで構成された障害物コースの完全制覇を目指す名物企画だ。

今回、TBSの看板番組『SASUKE 2025』に出演したNAZEは、フレッシュな勢いとエネルギーで視聴者に強い印象を残した。特にメンバーのユンギは、実際の競技に出場し、優れた運動神経を発揮した。

2026年1月16日からTBSで放送される金曜ドラマ「DREAM STAGE」は、ある問題を起こしてK-POP業界を追放された“元”音楽プロデューサーと弱小芸能事務所に所属する7人組練習生グループNAZEが、世代や国境を越えて夢に向かっていく友情を描く作品である。

NAZEはドラマ放送に合わせて、バラエティ番組出演や大型フェスなど、幅広い活動を展開中。ボーイズグループでありながら俳優として成長していく過程を追うリアリティ番組「ナゼドリ？」を通じて、新たな魅力を発信している。

正式デビュー前からジャンルを超えてグローバルに活躍し注目を集めているNAZEは、1月16日に静岡で開催されるファッションイベント「TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」にも出演予定だ。今年9月に「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 A/W」でオープニングアクトを務めたのに続き、再びTGCに招待され、その影響力を証明した。

（記事提供＝OSEN）

