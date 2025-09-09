活動休止中なのに…NewJeans、公式SNSでメンバーの自撮りが公開されて話題。一体なぜ？【PHOTO】 | RBB TODAY

活動休止中のガールズグループNewJeansの公式SNSで公開された最新投稿が話題だ。

9月5日、NewJeansのインスタグラム公式アカウント（＠newjeans_official）では「#広告」というハッシュタグとともに数枚の写真が投稿された。

公開されたのは、NewJeansが2023年3月よりイメージモデルを務めるカラコンブランド「OLENS（オーレンズ）」のPR投稿だ。

投稿にはメンバー5人（ミンジ、ハニ、ダニエル、ヘリン、ヘイン）の写真が1枚ずつ並んでおり、日常で何気なく撮影した自撮り写真などを通じて、さりげなく「OLENS」のカラコンをアピールしている。なお、公開された写真がここ最近で撮影されたものかは定かではない。

（写真＝NewJeans公式Instagram）上からヘイン、ヘリン、ダニエル、ハニ、ミンジ

NewJeansは昨年11月に緊急記者会見を開き、所属事務所ADORとの専属契約を解除する意向を表明。その後はグループ名を「NJZ」と自主的に変更し、独自活動に乗り出した。

ただ、ADORがNewJeansのメンバーを相手取り、専属契約の有効性確認と企画会社としての地位保全、広告契約締結の禁止を求める仮処分を申請。裁判所が今年3月にADORの申請を全面的に認める判断を下し、NewJeansの抗告に対しても裁判所がADOR側の主張を支持したことで、NewJeansは最終的な法的判断が下されるまで独自の芸能活動をできない状況となった。

NewJeansのメンバーは3月に活動休止を宣言し、現在まで特別な活動を行っていない。ただ、6月に京都で行われたスイスの腕時計メーカー「OMEGA」の新作発表イベントでは、グローバルアンダバサーを務めるダニエルが参加。この場にはADORのスタッフも同行していたとされるなど、以前から決定していたスケジュールに関しては予定通り消化している。

ちなみに、NewJeansの公式インスタグラムが更新されるのは約1カ月半ぶり。それまでは各種ブランドのPR投稿のほか、メンバーの誕生日を祝福する投稿がなされるのみで、7月にはNewJeansのデビュー3周年を祝し、デビュー日の7月22日を「NewJeans Day」と称してメンバーのオフショットなどが公開されていた。

◇NewJeans プロフィール

2022年7月22日にミュージックビデオを公開し、電撃デビューした5人組ガールズグループ。2004年生まれのミンジとハニ、2005年生まれのダニエル、2006年生まれのヘリン、2008年生まれのヘインで構成された。デビューアルバム『New Jeans』の発売と同時にライジングアーティストとして急浮上。デビュー曲『Attention』と『Hype Boy』が韓国Melonの「TOP 100」チャートで1、2位を記録した初のガールズグループとなった。またK-POPグループで初めてデビュー曲（『Attention』）がSpotifyの「ウィークリートップソング・アメリカ」にチャートインした。

