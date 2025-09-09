パティ3枚でボリューム満点！ロッテリア、夜限定「トリプル和風半熟月見」12日より新発売 | RBB TODAY

株式会社ロッテリアは9月12日から、毎日17時からの夜限定メニュー「ロッテリアの夜バーガー」を新発売する。

同メニューは、ロッテリアの定番商品やフェア商品を夜ごはんとしてガッツリと食べたい時にも満足できるボリュームで提供する17時からの時間帯限定メニューだ。

ロッテリアの夜バーガー

注目商品は「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」。牛肉100%のパティ3枚に、月をイメージしたとろ～り半熟風たまご、3種醤油の特製香味ソース、ゆずマヨを組み合わせ、レッドチェダーチーズ、4種のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品だ。

トリプル 絶品チーズバーガー 990円

3種類の醤油をベースに、生姜やニンニクなどの香味野菜を使用し、風味豊かでキレのある味わいに仕上げた特製香味ソースと、ゆず皮の爽やかな風味が特長のゆずマヨで、さっぱりとした和風の味わいを期間限定で提供する。

同時に、ロッテリアの定番商品「絶品チーズバーガー」の牛肉100%パティとチェダーチーズを2枚ずつ増量した「トリプル 絶品チーズバーガー」や、人気商品の「絶品ビーフバーガー」のパティを2枚増量した「トリプル 絶品ビーフバーガー」も販売する。また、パティを2枚挟んだダブルサイズも用意している。その日の気分に合わせて選択できる。

トリプル 絶品ビーフバーガー 820円

表示価格は全て税込。一部店舗を除く196店舗で販売予定。「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」と「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は10月中旬まで販売予定で、なくなり次第終了する。