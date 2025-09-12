“たらば蟹”や“ずわい蟹”をふんだんに使用！老舗かに料理専門店が手掛ける特選おせちが本日予約販売開始 | RBB TODAY

株式会社甲羅が運営する老舗かに料理専門店「甲羅本店」の特選「かにおせち」3種類が、9月12日よりオンラインサイト「甲羅オンラインショッピング」で数量限定予約販売を開始した。

かにおせち

創業50年以上の歴史を持つ甲羅本店が手掛ける「かにおせち」は、熟練の目利きが厳選した上質なたらば蟹やずわい蟹などをふんだんに使用している。専門店の旨みあふれる蟹を中心に、厳選食材を贅沢に使用した伝統的なおせちから、子どもから大人まであらゆる世代が楽しめるような現代風のおせちまで3種類が提供される。

最高峰の「匠」は、厳選食材を使用した珠玉の59品を集めた甲羅本店の最高峰おせち。使用されるたらば蟹は身詰まりがよく、甘みが濃いものを使用している。その他にも伊勢海老が丸ごと1尾、あわびや金目鯛、飛騨牛などの高級食材を用いた逸品が計59品詰め込まれている。早割価格は49800円（税込53784円）、通常価格は54800円（税込59184円）で、限定100セット。

匠(たくみ) 早割価格：49,800円(税込53,784円)

和洋の趣向を凝らした「和」は、上質なたらば蟹とずわい蟹が一つの重を埋め尽くす圧倒的なボリュームが特徴。残り二段の重もそれぞれ伝統的なおせち料理から、かにおこわ、かにクリームグラタンなど世代を問わず満足できる和と洋がバランスよく組み合わさった現代風のおせちに仕上げている。早割価格は34800円（税込37584円）、通常価格は40000円（税込43200円）で、限定350セット。

和(なごみ) 早割価格：34,800円(税込37,584円)

バラエティに富んだラインナップの「寿」は、和洋折衷47品の見た目も華やかな品揃え。たらば・ずわいと蟹がしっかり堪能できる上、あわび汐蒸しや数の子土佐漬け、味付けいくらや錦玉子などの伝統的なおせち料理から、あい鴨スモークやはもバジル和えなど洋風アレンジの逸品までさまざまな味わいが楽しめる。早割価格は29800円（税込32184円）、通常価格は34000円（税込36720円）で、限定800セット。

寿(ことほぎ) 早割価格： 29,800円(税込32,184円)

申し込み期間は9月12日から12月15日まで。早期割引期間は9月12日から11月30日まで。お届け期間は12月29日または12月30日で、注文時に指定できる。数量限定のため予定数に達し次第、受付終了となる。