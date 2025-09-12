SEVENTEEN・ジュン、極上ビジュアルで中国雑誌の表紙に登場！“挑戦”語るインタビューも公開【PHOTO】 | RBB TODAY

SEVENTEENのジュンが、中国のファッション誌の表紙を飾り、幅広い魅力を披露した。

9月12日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ジュンが中国のファッション誌『ELLEMEN FRESH』の創刊7周年を記念した9月号の表紙を飾った。

ジュンは今回の撮影を通して、華やかなフリルの装いやスポーティーなカジュアルコーデ、秋らしい雰囲気のトレンチコートルックなど様々なスタイリングを着こなし、健康的でエネルギッシュな姿から成熟したオーラまで多彩な魅力を披露した。

（写真＝『ELLEMEN FRESH』）ジュン

撮影とともに行われたインタビューでは、挑戦に臨むジュンの覚悟を垣間見ることができた。今年、音楽と演技の両分野で活躍してきた彼は「（新しい仕事を始めることは）壁を築くことのようだ。1枚1枚自分の手でレンガを積み上げ、単に形を作るだけでなく、そこに魂を込めなければならない」と、自身の哲学を明かした。

（写真＝『ELLEMEN FRESH』）ジュン

中国映画『The Shadow’s Edge（捕風追影）』で犯罪組織の核心メンバー・フーフォン役を演じ、悪役に挑戦したことについては「毎回違う役を演じるたびに、新しい魂を体験し、第2の人生を生きているように感じる。とても興味深い過程だ」と語った。同作は8月16日に中国で公開され、わずか3週間で興行収入10億元を突破する大ヒットとなっている。

ジュンはこの映画で韓国の観客とも対面する。9月19日には、第30回釜山国際映画祭「オープンシネマ」部門に参加し、特別な時間を過ごす予定だ。20日・21日には、ソウルの主要映画館で舞台挨拶を行い、スペシャルGV（トークイベント）にも参加する。

なお、ジュンが所属するSEVENTEENは、9月13日・14日に仁川アシアド主競技場でワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」の幕を開け、27日・28日には香港・啓徳スタジアム、10月には北米5都市、11月～12月には日本4大ドームを巡り、グローバルツアーを続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジュン プロフィール

1996年6月10日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名はウェン・ジュンフェイ。2歳のころに公園で遊んでいたところをスカウトされ、中国で子役デビュー。2008年には俳優として「第3回香港映画監督協会年度大賞」最優秀新人俳優賞を受賞した経歴を持つ。2012年に現在の所属事務所PLEDISエンターテインメントにスカウトされ、一人で渡韓し練習生に。2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。整った顔立ちはもちろん、ダイナミックなパフォーマンスとその最中に見せる豊かな表情も人気。

