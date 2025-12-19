SHINee・ミンホ、新曲『TEMPO』で音楽番組出演へ！大晦日の音楽祭MCまで年末も大忙し | RBB TODAY

SHINeeのミンホが、新シングル『TEMPO』をリリースし、音楽番組および年末ステージに出演する。

ミンホは、あす（20日）放送の音楽番組『ショー！音楽中心』で、新シングルのタイトル曲『TEMPO』のパフォーマンスを披露する。

先立って開催された単独ファンミーティングでは、クールでエネルギッシュな魅力が詰まったステージをいち早く披露し、熱い反響を得ていただけに、今回の音楽番組出演にもファンの高い関心が寄せられている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ミンホ

またミンホは、12月31日に開催される『2025 MBC歌謡大祭典』でも新曲『TEMPO』のステージを披露する予定だ。さらに、同番組のMCに3年連続で抜てきされ、安定感のある進行力とポジティブで明るいエネルギーを届け、唯一無二の“マルチエンターテイナー”としての存在感を改めて示しながら、年末を華やかに彩る。

なお、ミンホのシングル『TEMPO』は、相手が望むスピードに合わせて歩み寄っていく想いを込めたタイトル曲『TEMPO』と、大切な人々へ向けた癒やしと応援のメッセージを込めた『You’re Right』の全2曲で構成されている。

iTunesトップソングチャートでは世界12地域でTOP10入りを果たし、韓国の主要音楽チャートであるHANTEOチャートのデイリーランキングで1位を獲得するなど、好調な反応を得ている。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。

