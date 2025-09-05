「9月なの信じられん」内田理央、ノースリワンピでかき氷！ | RBB TODAY

5日、女優の内田理央が自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのワンピース姿で、かき氷とともに写ったショットを公開した。

内田理央（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

この日、内田は「もう9月なの信じられん みんなかき氷はなに味がすき？ この日は珍しく宇治抹茶かき氷」とつづり、京都のとらやで宇治抹茶のかき氷と一緒に収めた写真を投稿。ほかにも、京都タワーを背景にしたショットや、晴明神社の鳥居でのショットなど、京都での様子を複数枚披露した。

内田理央（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

内田理央（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

投稿には「わたしはオレンジ味が好きです！」「いちごミルクが大好き！」「イチゴミルクとブルーハワイがすき」など、“推し味”を巡るコメントが寄せられた。また、9月27日に34歳の誕生日を迎える内田に対しては、「りおちゃんバースデーマンスだね」「誕生日おめでとうございます！まだ早いけど」「9月と言えば、だーりおちゃんの誕生月」と少し早い祝福のメッセージも寄せられた。

内田理央（写真は内田理央の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます