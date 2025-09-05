 くりえみ、攻めたTバックビキニで美尻披露！セクシーな投稿動画に反響 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

くりえみ、攻めたTバックビキニで美尻披露！セクシーな投稿動画に反響

エンタメ グラビア
注目記事
くりえみ【撮影：小宮山あきの】
  • くりえみ【撮影：小宮山あきの】

くりえみ、トップレスで美バスト&背中チラ見せ！ | RBB TODAY
画像
くりえみは森林でトップレスショットや水着姿を披露し、魅力的な写真をSNSで公開している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/31/234229.html続きを読む »

くりえみ、煌びやかなドバイ夜景が見えるプールで水着姿を披露 | RBB TODAY
画像
くりえみは街中での恐怖体験や愛犬とのペアルック、ドバイの夜景と水着姿をSNSで披露し話題になっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/19/231949.html続きを読む »

　グラビアアイドルで起業家のくりえみが4日、自身の公式インスタグラムを更新。ビーチでのビキニ姿を公開した。

　この日、くりえみが投稿したのは「仕事以外はなるべく自然に触れていたい。正確にいうと、仕事をしながら、自然に触れて生活したい。」とのコメントとともに、攻めたTバックビキニで海を歩く様子をおさめた動画。カメラに背を向け、美しいヒップラインを披露した。

　投稿では「MONGOLで、馬に乗りながら山脈を移動したときも幸福度がすごく高かったな。。。他人に全く依存しない人生は心の底から幸福度が高い。欲しいものも、やりたいことも，全て自分で手に入れられる人生、最高だと思う」と、先月滞在していたモンゴルでの体験を回顧。続けて「本気で仕事しながら、本気で挑戦しながら、自分の心の安定を保てる人と自然に触れてこれからも過ごしていきたいです」と心境をつづった。

　コメント欄には「とても素敵なスタイル」「スタイル良すぎです」「水着攻めてますね」などの反響が寄せられている。

※くりえみのTバックビキニ姿の動画（くりえみの公式インスタグラムより）


【電子版だけの特典カットつき】バーチャル・ヒューマン くりえみ PHOTO BOOK
￥3,450
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
くりえみ 2nd写真集 くりめぐり
￥4,180
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top