くりえみ、攻めたTバックビキニで美尻披露！セクシーな投稿動画に反響 | RBB TODAY

グラビアアイドルで起業家のくりえみが4日、自身の公式インスタグラムを更新。ビーチでのビキニ姿を公開した。

この日、くりえみが投稿したのは「仕事以外はなるべく自然に触れていたい。正確にいうと、仕事をしながら、自然に触れて生活したい。」とのコメントとともに、攻めたTバックビキニで海を歩く様子をおさめた動画。カメラに背を向け、美しいヒップラインを披露した。

投稿では「MONGOLで、馬に乗りながら山脈を移動したときも幸福度がすごく高かったな。。。他人に全く依存しない人生は心の底から幸福度が高い。欲しいものも、やりたいことも，全て自分で手に入れられる人生、最高だと思う」と、先月滞在していたモンゴルでの体験を回顧。続けて「本気で仕事しながら、本気で挑戦しながら、自分の心の安定を保てる人と自然に触れてこれからも過ごしていきたいです」と心境をつづった。

コメント欄には「とても素敵なスタイル」「スタイル良すぎです」「水着攻めてますね」などの反響が寄せられている。

※くりえみのTバックビキニ姿の動画（くりえみの公式インスタグラムより）