 2児の母・佐々木希、大量のキャベツを使い切るレシピに大興奮！「自分の家庭でも作ってみたい」 | RBB TODAY
2児の母・佐々木希、大量のキャベツを使い切るレシピに大興奮！「自分の家庭でも作ってみたい」

『激突メシあがれ』（C）NHK
　9月10日に放送されるNHK大阪放送局の料理番組『激突メシあがれ』（NHK総合）で、佐々木希がゲスト出演する。

　今回は「アイデア満点！キャベツSP」と題し、大量のキャベツを使い切るアイデア・レシピを大放出。大手レシピ投稿サイトで絶大な人気を誇る3人のレシピクイーンが驚きのキャベツ料理を披露する。

　2児の母でもある佐々木は「キャベツって一玉だと余らせてしまいがちなんですが、それをあの手この手のレシピで使い切るというテーマが面白かった」とコメント。「出てきたキャベツ料理はどれも本当においしくて、『ギョーザ・サラダ』とか『炊飯器で作るキャベツのポトフ』とか、ものすごく斬新なアイデアに驚かされました。でも簡単でマネしてみたくなるものばかりで、ちょっと皆さんのアイデアを自分の家庭でも作ってみたいなと思いました。本当に楽しませてもらいました」と絶賛した。

　さらに17日の放送回では「うまみと香りが最高峰！マーボー豆腐」では、スーパー主婦、京都の僧侶、子煩悩パパの3人が試行錯誤の末に創作したマーボー豆腐を紹介。10分で作れる自家製ラー油、子どもでも食べられる辛くないマーボー豆腐など、家庭で作る際のヒントも満載だ。同日のゲストには、鈴木亜美が出演する。

　鈴木は「きょうは『激突メシあがれ』で、マーボー豆腐をいただきました！みなさん本当に、きょうの日のためにいろいろ考えて、それぞれの個性にあわせて作ってこられたんだなという……その努力もすごく感じられて、とても感動しました！マーボー豆腐は、最高においしかったです！」と感想を述べた。


