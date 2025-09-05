田中健が一日交通安全大使に！西田敏行さんとの“下積み時代の交流”も語る | RBB TODAY

9月4日、俳優・田中健が、21日からはじまる秋の全国交通安全運動にあたり、杉並区セシオン杉並で行われた『杉並区交通安全のつどい』に登壇し、一日交通安全大使を務めた。

式典内のトークショーでは西田敏行さん、松崎しげるら五人会のメンバーで26、7歳のまだ売れていない頃、毎晩のように一緒に六本木で飲んだり演奏したりした話で場を盛り上げた。ギターの弾き語りも行い、近々出演予定のコンサートにちなんで『俺たちの旅』、八代亜紀さんの代表曲『舟唄』、秋にちなみ『シクラメンのかほり』の3曲を披露した。

ドラマ等で何度も警察官の制服は着させてもらってきたが、「久しぶりに着る制服は身が引き締まる思い。ドラマでは警察の方と同じように交番勤務の役からやらせていただきました」と懐かしんだ。田中健が出演する、『俺たちの旅 スペシャルコンサート』が9月全国4箇所で開催。来年1月は東京、大阪で追加公演も開催される。同1月に映画『五十年目の俺たちの旅』公開予定。