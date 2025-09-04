 えなこ「発売日なのに本がないなんて想像していなくて」 | RBB TODAY
えなこ「発売日なのに本がないなんて想像していなくて」

えなこ【写真:竹内みちまろ】
　3日、コスプレイヤーのえなこが自身の公式インスタグラムを更新。最新写真集『エピローグ』（集英社）が発売日を迎えたことを報告した。

　投稿でえなこは、発売前の予約段階でネット通販はすでに完売。書店でも在庫がほとんどなく、1人1冊の購入制限が設けられている店舗もあるという。店員からは“人気すぎて入荷されない”との声も伝えられるなど、好調な売れ行きがうかがえる。公開された写真では、えなこが花柄の水着をまとい、赤と白のストライプ柄のタオルを頭から羽織り、カメラを見つめる姿が収められている。

　えなこはコメントで「発売日なのに本がないなんて想像していなくて編集部の方もマネージャーも、そして私もビックリしてる」と自身の驚きを明かし、続けて「興味を持ってくれた方に定価で確実に届くようにするので予約が間に合わなかった方はもう少しだけ待っていただけると嬉しいです」と、手に入れられなかったファンへの感謝と配慮を示した。

　この投稿にファンからは「転売で買っちゃだめとか、予約情報発信したりとか、そういうとこリスペクト！」「予約してあるけど、まだ見れてないから早く見たい！」「えなこりんの集大成にして最高地点の写真集楽しみにしています」などのコメントが寄せられている。

《平木昌宏》

