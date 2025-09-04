濃厚なマロンペーストがたまらない！ジョリーパスタ、イタリア栗の「しぼりたてモンブラン」が登場 | RBB TODAY

株式会社ジョリーパスタが、9月11日から「マロンフェア」を開催する。同フェアでは、豊かな風味が特長のイタリア栗を使用したマロンペーストを使った3品のドルチェが登場する。イタリアジェラート協会認定のマロンジェラートやバニラジェラートと、ほろっとほぐれる食感の濃厚なマロンペーストのハーモニーが味わえる。

ジョリーパスタ「マロンフェア」

商品ラインナップは「しぼりたてモンブランパフェ」790円、「グラスドルチェ マロン」420円、「しぼりたてモンブランのハニートースト」590円の3品。

「しぼりたてモンブランパフェ」は、イタリア産の栗を使用したマロンペーストをたっぷりとしぼったパフェだ。マロンペーストの豊かな風味や渋皮栗の上品な甘みを、ひんやり爽やかなバニラジェラートが引き立てる。ザクザクのチョコフレークや、ビターキャラメルソースを合わせたプルプル食感のコーヒーゼリーなどを重ね、食感の変化も楽しいパフェに仕立てた。

グラスドルチェ マロン（税込462円）

「グラスドルチェ マロン」は、マロングラッセが練り込まれたマロンジェラートと、渋皮栗、マロンペーストを使用した栗づくしの一品だ。北海道産マスカルポーネ入りのパンナコッタはミルキーな味わいで、濃厚なマロンペーストやマロンジェラート、ビターキャラメルソースと好相性となっている。

～オリーブオイル香る～しぼりたてモンブランのハニートースト（税込649円）

「しぼりたてモンブランのハニートースト」は、オリーブオイルとはちみつをしみ込ませてサックリ焼き上げたデニッシュに、マロンジェラートやしぼりたてのマロンペースト、ビターキャラメルソースをトッピングし、仕上げに渋皮栗をのせた。オリーブオイルがほのかに香るトーストと、芳醇な栗の風味が織りなす至福の味わいが楽しめる。