NiziU、3rdアルバム『New Emotion』リリース決定！約2年4か月ぶりとなるフルアルバム | RBB TODAY

NiziU、3rdアルバム『New Emotion』リリース決定！約2年4か月ぶりとなるフルアルバム

NiziUのメンバーがコンビニ店員に!? 幾田りらやStray Kidsとトークを展開
NiziUの最新YouTubeコンテンツ「ConviNiziU store」（コンビニジューストア）が、5月25日からスタートすることが明らかとなった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/16/229938.html続きを読む »

NiziU、新曲「LOVE LINE」のMV公開！ キュートな振り付けのダンスシーンを収録
NiziUが、Korea 2nd Single Album『LOVE LINE』を3月31日にリリース。そのリード曲「LOVE LINE」のミュージックビデオも公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/01/227551.html続きを読む »

　11月19日にNiziUの3rdアルバム『New Emotion』がリリースされる。同作は2023年にリリースされた2ndアルバム『COCONUT』以来約2年4か月ぶりとなるフルアルバムだ。NiziUだけが表現できる感情で新しいストーリーを描き出す作品となる。

　収録曲には、SNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いたリード曲『♡Emotion』（読み：ラブエモーション）や、今年3月にリリースしたKorea 2nd Single Album『LOVE LINE』の収録曲『What if』の日本語歌詞バージョン『What if -Japanese ver.-』などを収録。収録曲の情報は順次発表を予定している。

　『What if -Japanese ver.-』は9月6日に先行配信される。8月に東京・大阪で開催された日本国内最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」にて、サプライズ披露された楽曲だ。9月6日より初の全国ホールツアーが東京都府中の森芸術劇場どりーむホールからスタート。一般券売と同時に全会場ソールドアウトとなった、“NiziU史上最多公演数”のツアーとなる。

　アルバムは初回生産限定盤A（CD+BD）、初回生産限定盤B（CD+ブックレット）、通常盤（CD）、WithU盤（CD）の4形態で発売。各盤にはトレーディングカードやフォトカードなどの特典が封入される。


《アルファ村上》

