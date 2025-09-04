NiziU、3rdアルバム『New Emotion』リリース決定！約2年4か月ぶりとなるフルアルバム | RBB TODAY

11月19日にNiziUの3rdアルバム『New Emotion』がリリースされる。同作は2023年にリリースされた2ndアルバム『COCONUT』以来約2年4か月ぶりとなるフルアルバムだ。NiziUだけが表現できる感情で新しいストーリーを描き出す作品となる。

収録曲には、SNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いたリード曲『♡Emotion』（読み：ラブエモーション）や、今年3月にリリースしたKorea 2nd Single Album『LOVE LINE』の収録曲『What if』の日本語歌詞バージョン『What if -Japanese ver.-』などを収録。収録曲の情報は順次発表を予定している。

『What if -Japanese ver.-』は9月6日に先行配信される。8月に東京・大阪で開催された日本国内最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2025」にて、サプライズ披露された楽曲だ。9月6日より初の全国ホールツアーが東京都府中の森芸術劇場どりーむホールからスタート。一般券売と同時に全会場ソールドアウトとなった、“NiziU史上最多公演数”のツアーとなる。

アルバムは初回生産限定盤A（CD+BD）、初回生産限定盤B（CD+ブックレット）、通常盤（CD）、WithU盤（CD）の4形態で発売。各盤にはトレーディングカードやフォトカードなどの特典が封入される。