“二世スター誕生”？俳優クォン・サンウの高身長イケメン息子、芸能界進出説に母ソン・テヨンが言及 | RBB TODAY

俳優クォン・サンウと女優ソン・テヨン夫妻の長男・ルクヒ君が、両親の優れた遺伝子を引き継いだ圧倒的なビジュアルを披露し、大きな注目を集めている。

そんななか、ルクヒ君に芸能界進出説が浮上し、母ソン・テヨンが噂に言及した。

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最近、自身のSNSアカウントを開設したルクヒ君。投稿される日常の姿は瞬く間に拡散され、ネット上で大きな話題を呼んでいる。

ルクヒ君は、父クォン・サンウの若かりし頃を彷彿とさせる凛々しい顔立ちに、母ソン・テヨンの柔らかな雰囲気が加わり、まるでアイドルのような華やかなオーラを放っている。さらに、身長はすでに180cmを優に超える長身だ。

ネット上ではそのスター性から「芸能界デビューの準備か？」との声も上がったが、母ソン・テヨンは進出説を一蹴した。SNSで頻繁に顔を見せる理由を問うユーザーに対し、彼女は「（芸能界入りの意向は）ありません。もう17歳なので、気兼ねなく友達とSNSを楽しんだり、家族ともコミュニケーションを取ったりしてほしいという親心からです」と答えている。

（写真＝SNS）ルクヒ君（左）とクォン・サンウ

現在ルクヒ君はアメリカで学業に励む傍ら、サッカー部にも所属。今年は大学受験を控えており、両親は以前、ニューヨーク大学への進学を希望していると明かしていた。

また、父のクォン・サンウも自身のYouTubeチャンネルで息子のモテ男ぶりを告白。「昨日は江南（カンナム）で映画を観て、友達と50分かけて歩いて帰ってきたそうだ。聞いた話では、歩いている途中に女性から『何歳ですか？』と連絡先を聞かれたらしい。ルクヒもご機嫌だったよ」と、微笑ましいエピソードを披露した。

なお、クォン・サンウとソン・テヨンは2008年に結婚。現在は一男一女に恵まれ、仲睦まじい家族の姿が多くのファンに親しまれている。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。

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