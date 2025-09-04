料理研究家リュウジ監修！酒飲みが本気で考えた「お酒に合う至高のおせち」が予約販売開始 | RBB TODAY

冷凍おせちをはじめとする食品を企画・販売する株式会社コラントは、SNS・YouTube総フォロワー数1080万人以上（2025年9月現在）の料理研究家リュウジ監修「おせちの概念をぶっ壊す 至高のおせち2026」を2025年8月29日よりECサイトにて販売開始した。

同商品の開発について、リュウジは「おせちに甘い料理ばかり入っているのは納得できない！」との思いから、"本当に旨いおせち"の開発に取り組んだと説明している。白ワインから日本酒、ハイボールまで、さまざまなお酒と相性抜群のラインナップを用意し、お酒好きの方に心から楽しんでもらえる、至高のおせちに仕上がっているという。

一の重(13品)

二の重(14品)

昨年よりバージョンアップしたメニューも含まれており、YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」にて開発裏話も公開中だ。

商品概要は以下の通り。商品名は「至高のおせち2026」、内容量は1セット2～3人前（27品目）、特典として「至高の辛子めんたいこ」が付属する。販売価格は税別29,800円（税込32,184円）で、自社サイトのほか、銀行振込やコンビニ決済にも対応した楽天市場で購入可能だ。注文の受付は2025年11月30日（日）まで、お届け予定は12月29日（月）だ。予約は受付期間中であっても、生産予定数に達し次第終了となる。

※YouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」