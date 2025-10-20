えっ、美人が2人も…？前職アイドル→韓国プロ野球で人気の日本人チア、キュートなプリクラSHOTを披露【PHOTO】 | RBB TODAY

アイドルグループで活動経験もある韓国プロ野球の日本人チアガール、藤本彩花（ふじもと・あやか）さんがプリクラSHOTを披露して話題だ。

藤本さんは最近、自身のインスタグラムを更新。

「どれが本当に私でしょ～か？」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

投稿には、韓国版プリクラ「Photoism」で写真を撮る藤本さんが写っている。撮影時に使用したフレームはなんと自分自身で、撮られた写真ではキュートなポーズを披露する2人の藤本さんが確認できる。

自身が応援する韓国プロ野球チーム「斗山ベアーズ」のユニホーム姿に身を包んだ“フレームの藤本さん”とともに、うさ耳やハートのポーズを取る私服姿の藤本さん。目鼻立ちの整ったビジュアルはもちろんのこと、愛らしいウィンクなどでファンを釘付けにしていた。

投稿を目にしたファンからは、「どっちが本物のアヤカなの…」「めっちゃ可愛いな」「カワイイデス」「2人とも綺麗すぎ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝藤本彩花さんInstagram）

藤本さんは2001年8月31日生まれの23歳。過去にNHK Eテレの教養バラエティ番組『すイエんサー』で「すイエんサーガールズ」として活動した経歴を持つほか、Kep1erを輩出した『Girls Planet 999：少女祭典』（ガルプラ）、ME:Iを輩出した『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』（日プ女子）など複数のオーディション番組に出演したことがある。

その後、2024年10月に「AYA」名義で4人組ガールズグループVIGUのメンバーとしてデビューしたが、今年4月15日にVIGUが無期限活動休止を発表。そして今回、7月1日にソウルの蚕室（チャムシル）球場で行われたサムスン・ライオンズ戦で、斗山のチアガールとして正式にデビューを飾った。

現在は富山のほか、プロサッカーKリーグのFCソウル、男子プロバスケKBLのソウルSKナイツ、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行ウリィWON、プロバレーVリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXXでチアを務めている。

