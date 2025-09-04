 羽生結弦、躍動感あふれるポージングも収録！2026年版カレンダーの中面デザイン公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

羽生結弦、躍動感あふれるポージングも収録！2026年版カレンダーの中面デザイン公開

エンタメ その他
注目記事
大判壁掛けタイプ（5-6月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』
  • 大判壁掛けタイプ（5-6月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』
  • 約タテ60cm×ヨコ42cmの大迫力で部屋を彩る大判壁掛けタイプ（7-8月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』
  • A5サイズのコンパクト設計。オフィスのディスクやリビングのちょっとしたスペースなど常に身近に置ける卓上タイプ（12月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』
  • 身近に置ける卓上タイプ（2月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』

羽生結弦の“凛とした表情”を映し出す！完全撮り下ろし2026年版カレンダーが発売決定！ | RBB TODAY
画像
羽生結弦の2026年版カレンダーは完全撮り下ろしで、壁掛けと卓上の2種類が発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/06/234559.html続きを読む »

羽生結弦の“リラックスした姿”が盛りだくさん！『Quadruple Axel2025』が発売中 | RBB TODAY
画像
フィギュア羽生結弦特集の専門誌で、独占インタビューや撮り下ろしグラビア、関係者の証言、MV座談会などを収録し、リラックスした姿も紹介している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/03/232718.html続きを読む »

　9月4日、カレンダーの企画・制作・出版を行う株式会社ハゴロモが、10月に発売予定の『2026年版羽生結弦カレンダー』の中面デザインを初公開した。

約タテ60cm×ヨコ42cmの大迫力で部屋を彩る大判壁掛けタイプ（7-8月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』

　先日発表した表紙デザイン公開時にはSNSでも反響が寄せられており、発売前からすでに大きな期待が高まっている。今回はスタジオ撮影による中面デザインの一部を特別公開した。凛とした眼差しから柔らかな微笑みまで、演技とも日常とも異なる表情を見せる。さらに、感覚のままにポージングした瞬間を切り取ったカットも収録されている。スタジオでの研ぎ澄まされた集中力とともに、“今の羽生結弦”の魅力を伝える内容となった。

A5サイズのコンパクト設計。オフィスのディスクやリビングのちょっとしたスペースなど常に身近に置ける卓上タイプ（12月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』

　同カレンダーは壁掛けタイプ（A2サイズ、9ページ、3630円）と卓上タイプ（A5サイズ、27ページ、2860円）の2種類を展開。現在、全国の書店やオンラインショップにて予約受付中だ。

身近に置ける卓上タイプ（2月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』

羽生結弦「進化の時」Blu-ray(特典なし)
￥4,254
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【Amazon.co.jp 限定】ハゴロモ 卓上 羽生結弦 2026年 卓上カレンダー CL26-0558A
￥2,860
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【Amazon.co.jp 限定】ハゴロモ 羽生結弦 2026年 カレンダー 壁掛け CL26-0557A
￥3,630
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

羽生結弦

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top