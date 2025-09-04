羽生結弦、躍動感あふれるポージングも収録！2026年版カレンダーの中面デザイン公開 | RBB TODAY

羽生結弦の“凛とした表情”を映し出す！完全撮り下ろし2026年版カレンダーが発売決定！ | RBB TODAY
羽生結弦の2026年版カレンダーは完全撮り下ろしで、壁掛けと卓上の2種類が発売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/06/234559.html続きを読む »
羽生結弦の“リラックスした姿”が盛りだくさん！『Quadruple Axel2025』が発売中 | RBB TODAY
フィギュア羽生結弦特集の専門誌で、独占インタビューや撮り下ろしグラビア、関係者の証言、MV座談会などを収録し、リラックスした姿も紹介している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/03/232718.html続きを読む »
9月4日、カレンダーの企画・制作・出版を行う株式会社ハゴロモが、10月に発売予定の『2026年版羽生結弦カレンダー』の中面デザインを初公開した。
先日発表した表紙デザイン公開時にはSNSでも反響が寄せられており、発売前からすでに大きな期待が高まっている。今回はスタジオ撮影による中面デザインの一部を特別公開した。凛とした眼差しから柔らかな微笑みまで、演技とも日常とも異なる表情を見せる。さらに、感覚のままにポージングした瞬間を切り取ったカットも収録されている。スタジオでの研ぎ澄まされた集中力とともに、“今の羽生結弦”の魅力を伝える内容となった。
同カレンダーは壁掛けタイプ（A2サイズ、9ページ、3630円）と卓上タイプ（A5サイズ、27ページ、2860円）の2種類を展開。現在、全国の書店やオンラインショップにて予約受付中だ。