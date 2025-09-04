羽生結弦、躍動感あふれるポージングも収録！2026年版カレンダーの中面デザイン公開 | RBB TODAY

9月4日、カレンダーの企画・制作・出版を行う株式会社ハゴロモが、10月に発売予定の『2026年版羽生結弦カレンダー』の中面デザインを初公開した。

約タテ60cm×ヨコ42cmの大迫力で部屋を彩る大判壁掛けタイプ（7-8月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』

先日発表した表紙デザイン公開時にはSNSでも反響が寄せられており、発売前からすでに大きな期待が高まっている。今回はスタジオ撮影による中面デザインの一部を特別公開した。凛とした眼差しから柔らかな微笑みまで、演技とも日常とも異なる表情を見せる。さらに、感覚のままにポージングした瞬間を切り取ったカットも収録されている。スタジオでの研ぎ澄まされた集中力とともに、“今の羽生結弦”の魅力を伝える内容となった。

A5サイズのコンパクト設計。オフィスのディスクやリビングのちょっとしたスペースなど常に身近に置ける卓上タイプ（12月）『2026年版 羽生結弦 カレンダー』

同カレンダーは壁掛けタイプ（A2サイズ、9ページ、3630円）と卓上タイプ（A5サイズ、27ページ、2860円）の2種類を展開。現在、全国の書店やオンラインショップにて予約受付中だ。