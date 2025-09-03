鈴木奈々、驚きのセクシー衣装を披露！「改めて、この衣装やばくない？」 | RBB TODAY

モデルでタレントの鈴木奈々が3日、自身のインスタグラムを更新。漫画『おぼっちゃまくん』の“びんぼっちゃま”を想起させる大胆衣装のショットを公開した。

投稿で鈴木は、「改めて、この衣装やばくない？？これでテレビ出たんだよ！笑笑めっちゃ笑える」とのコメントとともに、前面だけ布があるスーツ風デザインで背面は思い切った肌見せという“びんぼっちゃま”スタイルを披露した。ハッシュタグには「#びんぼっちゃま」「#おしり綺麗って褒められた」「#嬉しい」なども添えられていた。

この衣装は2021年に『まっちゃんねる』（フジテレビ系）に出演した際のもので、当時鈴木はインスタグラムで「まっちゃんねるで着てた、びんぼっちゃまの服です ここまでテレビでお尻出すのは初めてで、最初は恥ずかしさもありました けど、笑ってくれて嬉しかったです お尻の反響が思ったよりすごく良くて、ジムで鍛えてて良かったーって思いました」と投稿していた。

今回の鈴木の投稿にファンからは「本当にお尻綺麗」「セクシーびんぼっちゃま」「スタイルいいし、お尻綺麗でうらやましい」などの声が寄せられている。

※鈴木奈々 びんぼっちゃま衣装（鈴木奈々の公式インスタグラムより）