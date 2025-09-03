セブンイレブン、「五目春巻」「からあげ棒」など人気揚げ物が2個で80円引き！ | RBB TODAY

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、レジ横の人気揚げ物「北海道産じゃがいも牛肉コロッケ」「五目春巻」「からあげ棒」を対象としたお得なセールを、全国のセブン‐イレブンで9月7日から11日までの5日間限定で実施する。

対象商品を一度に2個購入するごとに80円引き。組み合わせは自由

期間中は対象商品を2個購入するごとに80円引きで提供される。さまざまな組み合わせで利用できるキャンペーンとなっている。

「北海道産じゃがいも牛肉コロッケ」は100円（税込108円）。「五目春巻」は112円（税込120.96円）、「からあげ棒」は184円（税込198.72円）となっている。

五目春巻（税込120.96円）

また、9月2日より「北海道産じゃがいも牛肉コロッケ」をリニューアル。

リニューアルのポイントは3つ。まず、じゃがいものホクホク感がアップした。北海道産じゃがいもを一定の温度で貯蔵し、さらに工場で加熱する工程を見直し、香りとホクホク感を最大限に引き出した。また、粗めにつぶしたじゃがいもによって、ゴロゴロとした食感が楽しめる。

北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ（税込108円）

次に、進化したサクサク感を実現した。水分を吸収しにくいパン粉に改良し、レンジで温め直してもサクサク食感が続く。店舗で購入して直ぐに食べても、自宅に持ち帰りレンジで温め直してもおいしく楽しめる。

最後に、こだわりの製法で作った手作り感のあるコロッケとなった。「家庭で作るじゃがいもが主役の手作りコロッケ」がコンセプトだ。「蒸す」、「つぶす」、「たまねぎと牛肉を炒める」、「じゃがいもと具を混ぜ合わせ、成形する」という家庭で作るコロッケと同様の製法を工場でも再現しており、シンプルながらもどこか懐かしく、やさしい味わいに仕上がった。

実施期間は9月7日から11日の5日間限定。販売エリアは北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄県。