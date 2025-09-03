古川琴音がNHK朝ドラ「あんぱん」に出演決定！柳井のぶ（今田美桜）の茶道の弟子役演じる | RBB TODAY

9月3日、現在放送中の連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）に古川琴音の出演が新たに決定した。古川は、主人公・柳井のぶ（今田美桜）の茶道の弟子である中尾星子役を演じる。

『あんぱん』（C）NHK

中尾は、のぶが自宅の茶室で開く小さなお茶教室の生徒で、アンパンマンの魅力に早くから魅了されるようになる人物。古川は「大好きで見続けてきた本作に、まさか自分が出演できるなんて…しかも物語のラストを彩る大切な役をいただき、震えるような気持ちでいっぱいです」とコメントしている。

『あんぱん』（C）NHK

制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーは「今の時代もアンパンマンが愛され続けているのは、やなせ夫婦の思いを受け継ぎその魅力を全国の子どもたちに伝え続けている方々がいるからこそ」と語り、古川の起用について「連続テレビ小説『エール』でご一緒して以来、古川さんの純粋なまなざし、不思議な存在感にひかれ、今作でもどこかでご一緒させていただきたいとずっと願っていました」と明かした。

『あんぱん』（C）NHK

「あんぱん」は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻をモデルに、生きる意味も失っていた苦悩の日々から「逆転しない正義」を体現したアンパンマンにたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。放送も残り1か月を切っており、古川の演じる中尾星子が物語の最終章でどのような役割を果たすのか注目される。