俳優・清水尋也の逮捕報道にネット騒然...ドラマ「19番目のカルテ」最終回放送への影響を心配する声も | RBB TODAY

3日、俳優・清水尋也が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたとの報道を受け、ネットでは驚きや動揺の声が広がっている。

2012年に清水は映画『震動』で俳優デビューを果たし、『渇き。』、『ソロモンの偽証 前編・事件／後編・裁判』、『ストレイヤーズ・クロニクル』、『ちはやふる 上の句・下の句・結び』など多数の話題作に出演。2018年にはドラマ『インベスターZ』（テレビ東京系）で連続ドラマ初主演を果たした。現在は、日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）で内科医・鹿山慶太を演じており、9月7日に最終回を迎える予定だ。

清水が麻薬取締法違反容疑で逮捕されたとの報道を受け、Xでは「清水尋也」のキーワードがトレンド入り。ネットでは「清水尋也がちか....」「清水尋也逮捕されたのショックすぎるんだけど」といった驚きの声のほか、「清水尋也にしかできない役がこの世にどれだけあったと思ってんねん！！！！！」「清水尋也すきだったのに」といった嘆きの声が寄せられた。また、7日放送の『19番目のカルテ』最終回について「放送に影響出ないといいな」「最終回なのにどうなる？」といった心配の声も寄せられている。

