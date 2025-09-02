スラリと伸びる美脚がまぶしい！ツインテールな冥界の女神「エレシュキガル」が美しくも威厳ある姿を見せる | RBB TODAY

2025年8月2、3日の2日間、千葉県・幕張メッセにて「Fate/Grand Order Fes. 2025 ~10th Anniversary~」が開催されました。

10周年目となる今回は"FGO × Fes × 王国"をコンセプトに過去最大規模での開催となりました。会場内には声優たちが登壇するステージ、闘技場をイメージしたエリア内でクエストにチャレンジする「コロシアム・マウンテン」、Live2D 体験ができる「アヴァロンズ・シャトー」、カルデアの城下町をイメージした「キャッスルタウン・カルデア」などのアトラクション、歴代の宝具や衣装が展示された「メモリアルギャラリー」など、様々な催しが用意されました。

そして今回はコスプレ専用更衣室が用意され、コスプレをしながらフェスを楽しむことができるようになりました。本稿ではエレシュキガルのコスプレでイベントに参加したかちゃす（X：@2ponlove）さんの撮り下ろしフォトレポートをお届けします。赤黒のコントラストが艶やかな衣装を美しく着こなし、愛情を感じさせる微笑みが魅力的な美女レイヤーに注目です。

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

撮影：tama（X：@tama_0811_）