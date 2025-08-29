福井梨莉華、夜のバリ島で魅せる“グラマラスボディ”！1st写真集先行カットを披露 | RBB TODAY

10月29日に福井梨莉華の1st写真集（講談社）が発売される。同作の発売に先立ち、先行カット第2弾が公開された。

福井梨莉華『1st写真集（仮）』（C）講談社

福井は岐阜県生まれの20歳。2023年にNHKドラマ『高校生日記～キミとつくる青春～』のオーディションに合格し女優デビュー、翌年にはグラビアデビューを果たし「グラビア界の大本命」と呼ばれるまでに。初の写真集はインドネシア・バリ島で撮影され、壮大な自然と海をバックにありのままの表情を収めている。

福井梨莉華『1st写真集（仮）』（C）講談社

福井梨莉華『1st写真集（仮）』（C）講談社

海外だからこそ挑戦できたドキッとするような夜のカット、本人のリクエストでもあった動物とのふれあいカットなど、写真集から先行カット4点を公開。バリの壮大な自然にも負けない圧巻のボディ、今まで見せたことのないドキッとする「オトナカット」への挑戦など、多彩な表情を見ることができる。