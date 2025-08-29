福井梨莉華、夜のバリ島で魅せる“グラマラスボディ”！1st写真集先行カットを披露 | RBB TODAY

福井梨莉華、サウナで艶めく迫力ボディ！汗をまとった水着ショットも | RBB TODAY
福井梨莉華の写真集発売記念で雑誌カット公開。サウナや水着姿を魅力的に撮影した内容。
注目の20歳・福井梨莉華、初FLASHでグラマラスな魅力！ | RBB TODAY
グラビア界の新星・福井梨莉華が、13日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に初登場した。
10月29日に福井梨莉華の1st写真集（講談社）が発売される。同作の発売に先立ち、先行カット第2弾が公開された。
福井は岐阜県生まれの20歳。2023年にNHKドラマ『高校生日記～キミとつくる青春～』のオーディションに合格し女優デビュー、翌年にはグラビアデビューを果たし「グラビア界の大本命」と呼ばれるまでに。初の写真集はインドネシア・バリ島で撮影され、壮大な自然と海をバックにありのままの表情を収めている。
海外だからこそ挑戦できたドキッとするような夜のカット、本人のリクエストでもあった動物とのふれあいカットなど、写真集から先行カット4点を公開。バリの壮大な自然にも負けない圧巻のボディ、今まで見せたことのないドキッとする「オトナカット」への挑戦など、多彩な表情を見ることができる。