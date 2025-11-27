【創業135年のステーキハウスのオリジナルクラフトビール！】「Luger Lager」販売 | RBB TODAY

ワンダーテーブルは、「Luger Lager（ルーガーラガー）」を、公式通販サイト「ワンダーテーブルモール」にて販売していることを発表しました。

「Luger Lager」は、ニューヨーク・ブルックリンで創業135年の歴史を誇るステーキハウス「Peter Luger Steak House（ピーター・ルーガー・ステーキハウス）」のオリジナルクラフトビールです。

ドイツ産ノーブルホップと、同じく最高級のドイツ産麦芽を採用。伝統的な素材の魅力を最大限に引き出しながら、「Peter Luger」らしい上質で飽きのこない味わいを追求した特別なクラフトビールです。

グラスに注いだ瞬間、ノーブルホップ特有のフローラルで爽やかな香りがふわりと広がり、飲み口は驚くほど軽やかでクリスピー。後味には、トーストしたパンを思わせるモルトの芳ばしい風味が静かに残ります。

料理を引き立てるバランスの良さはもちろん、ビール単体でも1年を通して楽しめる、「Peter Luger」が自信を持って送り出す"スペシャルビール"です。

「Peter Luger Steak House」は、135年以上前にブルックリンで創業された、アメリカ最古のステーキハウスの1軒です。ニューヨークのザガットサーベイ（アメリカのレストランガイドブック）では、30年以上もの間、No.1に輝き続けています。

東京店は、そんな歴史のあるブルックリンの本店のダイニングシーンを日本でも体験できる場所です。

ブルックリンの本店と全く同じ味と品質のステーキ。ブルックリンに来たかと錯覚するような店の外観と内装。そして、「Peter Luger」を体現するような、自信に満ちたフレンドリーな接客ができるスタッフ。

これらの要素を磨き続け、ゲストに最高のステーキ体験を提供することに努めているそうです。大切な人との会食や記念日など、食事をする様々なダイニングシーンで利用してみてください！

ワンダーテーブルについてはこちら。

商品概要

名称：Luger Lager セット

内容

・Luger Lager 473ml × 4本

・Peter Luger ロゴ入り保冷バッグ

価格：14,000円

商品URL：https://wondertable-mall.com/products/luger-lager-set

発売日：2025年11月20日（木）

※表示価格はすべて税込み。

※総額1万円以上お買い上げで送料無料。