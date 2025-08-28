ドレス姿のウサギ赤ちゃんが可愛すぎる！シルバニアファミリーと老舗ショコラトリーが40周年記念コラボ | RBB TODAY

エポック社は、シルバニアファミリー40周年事業の一環として、老舗ショコラトリーブランド「DelReY」との初のコラボレーション商品を、デルレイ・ジャパンから2025年11月1日に発売する。

シルバニアファミリー×デルレイダイヤモンドショコラBOX 7,560円（税込）©DelRey © EPOCH

商品名は「シルバニアファミリー×デルレイダイヤモンドショコラBOX」で、価格は7560円だ。

DelReYのアイコンでもあるダイヤモンド型のショコラと、オリジナルドレスのショコラウサギの赤ちゃん（クレム）のセットとなっている。シルバニアファミリーのために作られたオリジナルデザインの2段BOXにダイヤモンドショコラが6個入っている。

ショコラの味は、キャラメル、ペルートンカ、エキゾチックフルーツ、マンゴー、ライチ、ローズの6種類で、濃厚で個性豊かなフレーバーを楽しめる。大きなリボンのBOXには今回だけの特別箔シールを付属しており、BOXを自由にデコれるようになっている。セットのショコラウサギの赤ちゃん（クレム）は、ダイヤモンドのモチーフをあしらったドレスを着ている限定仕様だ。

予約開始は10月1日で、銀座店及びデルレイECサイトで受け付ける。取り扱い店舗は、デルレイ銀座店とデルレイ公式オンラインショップとなっている。

同商品は「東京おもちゃショー2025」（2025年8月28日～31日）のエポック社ブースにて展示される。商品の予約方法、コラボレーションの追加情報はシルバニアファミリーの公式SNSおよびデルレイの公式ホームページにて順次公開される。