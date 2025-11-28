知ってた？旅行もBLACK FRIDAY対象に！！ | RBB TODAY

12月1日9時59分までの期間、楽天トラベルがBLACK FRIDAYキャンペーンを開催している。キャンペーン期間中に予約した旅行を対象に、国内宿泊や海外ツアー、レンタカーなど幅広い旅行商品に使える割引クーポンが配布されている。

国内宿泊では最大15%OFFのクーポンを提供。先着利用30万枚で、年末年始や連休を含む一部日程を除く宿泊が対象だ。10%OFFクーポンも複数種類用意されている。オンラインカード決済限定で5%OFFになるクーポンも先着利用7万枚で提供する。遊び・体験プランでは500円OFFクーポンを先着利用500枚、150円OFFクーポンを先着利用600枚配布する。関東や関西を中心に、チームラボプラネッツTOKYO DMMやメイキング・オブ・ハリー・ポッター、東京スカイツリーなどの人気施設が対象となる。国内宿泊クーポンはいずれも「楽天トラベル BLACK FRIDAY」特設ページに掲載された対象施設・対象プランのみが対象となる

楽パックではANA便利用で4,000円、JR利用で6,000円の割引クーポンを提供。ANA楽パックは先着利用800枚、JR楽パック赤い風船は先着利用300枚となっている。ANA・JAL・JR共通で使える1,000円クーポンも先着利用30万枚が配布されている。レンタカーは、楽天トラベルクーポンとレンタカー会社クーポンの併用で最大50%OFFに。スカイレンタカーやJネットレンタカー、アルスタレンタカーなど対象レンタカー会社限定で30%OFFクーポンを配布する。初めて利用する人向けには10%OFFクーポンを先着利用3,000枚、11月返却に使える8%OFFクーポンを先着利用4,270枚用意されている。

国内バス旅行では高速バス・観光バスに使える1,000円クーポンを先着利用300枚ずつ配布されている。11月出発限定の500円クーポンは先着利用1,500枚、200円クーポンは先着利用1000枚となっている。

海外ツアーと遊び・体験にも割引クーポンも用意されている。ハワイやアメリカ、韓国、台湾、グアム・サイパン、シンガポール、タイ、ベトナム、セブ島・マニラ、バリ島、香港などの人気エリアが対象だ。クーポンの利用条件や対象施設、併用可否はクーポンごとに異なる。予約画面で最もお得なクーポンが自動で適用される仕組みとなっている。先着利用枚数に達し次第終了となる。