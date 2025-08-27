かまいたち、大阪・十三で“クズ人間”探し！カラオケバーのママの「やらかしトーク」に笑い崩れる | RBB TODAY

30日、かまいたちが出演する『かまいたちの知らんけど』（MBS）が放送される。

今回は「おいしいものを食べながらダメ人間の話を聞いたら今後の人生に役立つはず、知らんけど」と題して、かまいたちが夜の街で人々に声をかけ、ダメなエピソードを聞いて今後の人生に役立てようという企画だ。ダメ人間と認定された人には「クズ師匠」認定ステッカーが進呈される。

今回の調査は、大阪・十三で2度目のロケとなった。山内が「マネージャーからはクズ人間を探すロケと聞いてる」と語ると、濱家は苦笑いを見せた。現場では個性的なキャラクターが続々と登場し、クズ話が相次いだ。

まず、阪急十三駅近くの飲み屋街「しょんべん横丁」でロケを開始。通りがかったカラオケバーのママが、濱家の「過去にやらかしたことは？」という質問に「私100ほどある」と回答。「テキーラを40何杯飲んで。裸ですっぽんぽんなって…」と明かすと、かまいたちは笑い崩れた。

さらに、裏路地では前回山内が土下座して入店を断ったスナックを再訪。恐る恐る入店した山内を「（体重）100キロなんですけど、よかったら…」と大型美人ママが迎えた。そこへ、前回も登場した寿司店の大将が乱入し、濱家が「撮れ高とアウトが紙一重！」と驚く場面もあった。

続いて「唐揚げとビールをお供に最新の大阪芸人ニュースを語ろう、知らんけど」と題し、『大阪グルメEXPO2025』会場の大阪城公園「太陽の広場」へ。ゲストのスマイルと共に唐揚げとビールを楽しみながら、大阪芸人の最新ニュースを語り合った。山内は『せやねん! 』の人気コーナー「スマイル工務店」姿の2人に喜びを見せ、放送25年目を迎えた同番組のエピソードで盛り上がった。

さらに大阪・関西万博のパビリオン「よしもと waraii myraii館」で行われる「万博カラオケ」についてもトークを展開。MCを務めるスマイルは連日の盛況ぶりを語り、ウーイェイよしたかが「帰りの電車では死んだような顔で乗ってる」と話すと、かまいたちは「電車で帰らされてるんですか？」と仰天。よしたかと瀬戸が嘆き節を連発した。