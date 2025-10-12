東方神起・ユンホ、ダンスで皆を1つに！新ALタイトル曲『Body Language』MVティザー公開 | RBB TODAY

東方神起のメンバー、ユンホの新曲『Body Language』のミュージックビデオティザーが公開された。

本日（10月12日）0時、YouTubeチャンネル「SMTOWN」を通じて、ユンホの1stソロフルアルバム『I-KNOW』のダブルタイトル曲『Body Language』ミュージックビデオティザーが公開された。

彼の自由なエネルギーはもちろん、中毒性のあるサウンドとパフォーマンスの一部も垣間見え、熱い反応を得ている。

（写真＝SMエンターテインメント）ユンホ

今回のミュージックビデオは、怒りと葛藤でいっぱいの“アングリービレッジ”に異邦人として登場したユンホが、ただダンスとリズムだけで村を変化させるストーリーをウィットに富んだ表現で盛り込み、さまざまな空間を舞台に繰り広げられる群舞の場面が加わり、見ているだけでも楽しいエネルギーが伝わってくる。

新曲『Body Language』はブルース、パンク、レトロなHIPHOPが調和して気持ちの良い雰囲気を醸し出すダンスソングで、ダンスを通じて1つになって楽しもうという歌詞とユンホの軽快なボーカルが調和し、楽曲の明るくて愉快なエネルギーを一層際立たせている。

なお、ユンホの1stソロフルアルバム『I-KNOW』は来る11月5日にリリース予定だ。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

■【写真】「王子様かと」ユンホ、端正なタキシード姿

■【写真】「脚長すぎ」ユンホ、“モデル級スタイル”

■【写真】ユンホ、色気全開の“濡れ髪ショット”