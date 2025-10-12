BTS・V、俳優パク・ソジュンら親友と再会！マスクもせず川沿いの散歩を楽しむ姿が話題 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが“ウガ・ファミリー”の俳優パク・ソジュン、パク・ヒョンシクに会った。

10月12日、Vは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「雨が降っている」という文章とともに動画を投稿した。

公開された短い動画には、Vがパク・ソジュン、パク・ヒョンシクに会って、漢江（ハンガン）沿いを歩く姿が捉えられた。3人は夜中、雨が降っているにも関わらず、傘なしで川沿いを歩いている。

（写真＝V Instagram）左からパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、V

特に、彼らは帽子を着用しただけで、マスクもせずに歩き回り、さらに目を引く。彼らはカメラを見つめながら「雨が降ってるよ～」と余裕のある姿を見せた。

V、パク・ヒョンシク、パク・ソジュンは、俳優チェ・ウシク、ラッパーのピークボーイとともに、芸能界を代表する親友グループ“ウガ・ファミリー（僕たち家族ファミリーの略語）”のメンバーとして有名だ。

なお、Vは去る6月10日に除隊し、来る2026年のBTSの完全体カムバックを準備中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

