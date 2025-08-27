JIMINと“匂わせ女優”への対応は？ BTSメンバーの熱愛説、所属事務所が示してきた「2つの態度」 | RBB TODAY

BTSのJIMINとの仲睦まじい動画を交際疑惑の女優が公開したことで大きな話題となっているなか、事務所の対応に注目が集まっている。

というのも、所属事務所BIGHIT MUSICはこれまでBTSメンバーの熱愛説について、2種類の対応を取ってきたからだ。

それは「素早い否定」か「一貫した沈黙」だ。

今回はどうする？

例えば2021年12月、BTSの“末っ子”であるJUNG KOOKに熱愛説が浮上したときだ。

とあるユーチューバーがJUNG KOOKと女優イ・ユビが2018年に知り合い、最近になって恋愛するようになったと主張した。その根拠は、2人がカップルブレスレット、カップル絵文字などを使って“ラブスタグラム（ラブ＋インスタグラム）”をしていること、またJUNG KOOKの兄とイ・ユビの弟の親睦などだった。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK（左）とイ・ユビ

しかし熱愛説浮上後、すぐにBIGHIT MUSICとイ・ユビの所属事務所が「熱愛説は事実無根」と立場を伝えたことで、疑惑は消え去った。他事務所と足並みを揃えた素早い対応だった。

その素早い対応は見事で、2022年6月24日に浮上したリーダーRMの“結婚説”などは、それほど大きな注目を集めたわけではないにもかかわらず、同日、BIGHIT MUSICは「RMの結婚説は事実無根だ。当社は悪質なYouTubeコンテンツに対して継続的に対応している」と早々に対処した。

（写真提供＝OSEN）RM

2021年10月に提起されたVの熱愛説も同じだ。当時、オンライン上では、Vがホテルリゾート「PARADISE」グループのチョン・ピルリプ会長の娘Aさんと交際中との熱愛説が提起された。

そのときもBIGHIT MUSICは、複数の韓国メディアに「VとAさんの家族は知人という関係」と立場を伝え、熱愛説をはっきりと否定した。

だが、「素早い否定」ではなく、「一貫した沈黙」という対応を取ったこともある。

2022年5月に浮上したVとBLACKPINK・ジェニーの熱愛説だ。スーパースター2人の熱愛説であったため、多くのメディアが大々的に取り上げ、ジェニーのスマホがハッキングされて写真が流出したとされ、大きな社会的話題となった。

（写真提供＝OSEN）V（左）とジェニー

しかし、なぜかBIGHIT MUSICはVとジェニーの熱愛説についてだけは否定も肯定もせず、ひたすらに沈黙を守った。

最初に2人の熱愛説が出てから、1年後の2023年5月にフランス・パリでデートを楽しむVとジェニーと見られる男女の動画が出たときも、沈黙を守り続ける一貫した姿勢だった。

そして今回のJIMINの熱愛説だ。BIGHIT MUSICは、否定も肯定もせず沈黙している。

これまでBIGHIT MUSICは、JIMINと女優ソン・ダウンの熱愛説について、特別な対応をしてこなかった。それは、ソン・ダウンがBTSのTシャツを着用した姿を披露したり、「DA EUN」「ji min」と記されたお揃いのイヤホンケースを投稿するなど、その行動が“匂わせ”の域を出ず、事務所としては対応するに値しないと判断したからかもしれない。

しかし今回の動画は、衝撃度が異なる。

（写真提供＝OSEN）JIMIN（左）とソン・ダウン

ソン・ダウンがTikTokで投稿した動画では、彼女が動画を撮影しながらエレベーターの前で待機する様子が映されていた。そのエレベーターの扉が開いて姿を現したのが、JIMINとみられる男性だ。彼は黒のベレー帽にマスクを付け、グレーの長袖Tシャツと黒のズボンを合わせたラフな格好だった。

扉が開くと同時にソン・ダウンが声を上げて驚かすと、男性は「びっくりした。僕が入ってくるの知っていたの？わざと黙って来たのに」と笑いながら発言。ソン・ダウンの笑い声も聞こえるなど、仲睦まじい雰囲気が感じられた。

AIを使った偽動画などではなく本物であれば、2人の関係がよほど深いことを感じさせる。

はたしてJIMINとソン・ダウンの熱愛説に対して、BIGHIT MUSICは何かしら反応を示すだろうか。Vとジェニーのときと同じく沈黙を守り続けるのであれば、既成事実化する可能性も否めない。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇ソン・ダウン プロフィール

1991年6月14日生まれ。2011年のドラマ『負けたくない！』でデビューしたが、彼女が有名になったきっかけは2018年のリアル恋愛バラエティ『ハートシグナル』シーズン2に出演してからだ。その後、KBS2週末ドラマ『一度行ってきました』『外出』などに出演し、女優として活動中。韓国プロ野球「斗山ベアーズ」のファンとしても知られる。

