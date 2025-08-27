 藤森慎吾、妻顔出しのハワイ挙式写真公開！ネット「奥さん素敵すぎる」 | RBB TODAY
藤森慎吾、妻顔出しのハワイ挙式写真公開！ネット「奥さん素敵すぎる」

藤森慎吾(オリエンタルラジオ)【撮影：小宮山あきの】
　26日、お笑いコンビ『オリエンタルラジオ』の藤森慎吾が自身のインスタグラムを更新し、初顔出しとなる妻とのハワイ挙式写真を公開した。

　藤森は「ハワイで結婚式をしてきました　最高にかわうぃー花嫁と娘でした　両親も初ハワイに感動していてよかった　すでにハワイ貯金を始めてるらしい　素敵な式になり良かったです。」とつづり、ウェディング姿でのツーショットなど仲睦まじい様子の写真をアップした。

　昨年4月に一般女性との結婚を発表した藤森だが、顔出しや名前については明かしていなかった。今回の投稿には、恋愛リアリティー番組「ラブトランジット2」（Amazon PrimeVideo）に出演したヨガインストラクター・ミヅキさん（27歳）のアカウントをがタグ付け。藤森（42歳）と“15歳差”の「年の差婚」であることを明らかにした。

　また、投稿には週刊誌『女性セブン』（小学館）が撮影した、妻・ミヅキさんが藤森にキレている写真も添付されていた。藤森は「この写真の違和感をお分かりいただけただろうか。。。　記事によると仲睦まじい様子！としてこの写真を使われてますが、どう考えても妻はブチギレてます！！ありとあらゆる怒りを私にぶつけてる最中でございます。」とコメント。

　続けて「デート中に先輩に呼ばれたからちょっと行ってきます！と全く空気を読まない私の旦那としてクズな発言に対してブチギレてる妻でございます。　どうか記事をお書きになるのでしたらより正確に確かな取材のもとにお書きください！　この写真うつりを見た妻はこの日以上にブチギレておりまして、あげくわたくしに「外でわたしをキレさすなよ！！」とさらに怒り心頭でございます。」と写真の背景について伝えた。最後に「この写真の投稿許可をくれた妻の寛大さに感謝」との言葉で締め括った。

　同投稿にファンからは「ブチ切れていることまで全部晒すの許可してくださった奥さま、本当に懐が大きいと思います」「それは、外でキレさせた慎吾さんが悪い笑」「この投稿を許す奥さんがまた素敵」などの声が寄せられている。　


《平木昌宏》

