元乃木坂46・中田花奈、はだけた黒キャミから“美谷間”披露！ | RBB TODAY

26日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号で、元乃木坂46メンバーでプロ雀士として活躍する中田花奈が表紙を飾っている。

『週刊FLASH』8月26日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

中田はアイドルグループ・乃木坂46の元メンバーの31歳。現在はタレント、プロ雀士としても活躍している。同誌では真夏のプールや淡い光が差し込む邸宅を舞台に、オトナの女性の艶っぽさを感じさせるグラビアを10ページにわたり披露した。

表紙カットでは、はだけたシャツから純白のランジェリー姿がのぞき、美しい谷間が際立つ仕上がりとなっている。さらに、黒のキャミソールで柔らかな素肌と豊かな曲線美を強調したカットや、ピンクのランジェリー姿で引き締まったヒップが印象的なバックショットなど、多彩な表情を収めている。インタビューでは、Mリーガーとして活躍する彼女の今いちばんの目標について語っている。