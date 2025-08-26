元乃木坂46・中田花奈、はだけた黒キャミから“美谷間”披露！ | RBB TODAY

プロ雀士・中田花奈、5年ぶり写真集の表紙は「少し控え目に」！ 想像を掻き立てる艶カット公開 | RBB TODAY
アイドルグループ・乃木坂46の元メンバーで、現在はタレント、プロ雀士として活躍する中田花奈が、5年ぶりとなる2nd写真集『掻き立てる』（講談社）を5月27日に発売する。その表紙が本日解禁された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/07/229337.html
中田花奈、美バストをぎゅっと抱きしめ…2nd写真集『掻き立てる』重版決定 | RBB TODAY
中田花奈の2nd写真集『掻き立てる』（講談社）が重版されることが決定した。それを記念して、新たな掲載カット2点が公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/01/232562.html
26日に発売された『週刊FLASH』（光文社）最新号で、元乃木坂46メンバーでプロ雀士として活躍する中田花奈が表紙を飾っている。
中田はアイドルグループ・乃木坂46の元メンバーの31歳。現在はタレント、プロ雀士としても活躍している。同誌では真夏のプールや淡い光が差し込む邸宅を舞台に、オトナの女性の艶っぽさを感じさせるグラビアを10ページにわたり披露した。
表紙カットでは、はだけたシャツから純白のランジェリー姿がのぞき、美しい谷間が際立つ仕上がりとなっている。さらに、黒のキャミソールで柔らかな素肌と豊かな曲線美を強調したカットや、ピンクのランジェリー姿で引き締まったヒップが印象的なバックショットなど、多彩な表情を収めている。インタビューでは、Mリーガーとして活躍する彼女の今いちばんの目標について語っている。